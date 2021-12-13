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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه الغربية : جار الانتهاء من الأعمال النهائية لقريتى تفهنا العزب ونهطاي

صدى البلد

أفاد الدكتور المهندس حمدى محمد شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والعضو المنتدب، أنه جار الإنتهاء من الأعمال النهائية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقريتى "تفهنا العزب ونهطاى".

وكان رئيس شركة مياه الشرب بالغربية قد أجرى جولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة الأعمال الجارية ونسب التنفيذ والتأكد من الانتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد.

وقال هذه القرى تأتى ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية ( حياة كريمة) والتى تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين وذلك بتوفير كافة الخدمات والمرافق الحيوية والبنية التحتية الأساسية التى تمس حياة المواطن.

بدأت الجولة بقرية تفهنا العزب حيث تم تفقد مركز الصيانة، ومحطة مياه الشرب ومحطة رفع الصرف الصحى ومحطة معالجة الصرف الصحى بالقرية، ثم زيارة قرية نهطاى لتفقد الأعمال التى تتم فى محطة مياه الشرب ومحطة معالجة الصرف الصحى.

وأكد شطا بضرورة الإلتزام التام بإنهاء التوصيلات المنزلية الجارية والإنتهاء من أى أعمال من شأنها تعطيل خطة رصف القرى المذكورة، والإلتزام بكافة المعايير فى تنفيذ الأعمال النهائية مع مراعاة الجدول الزمني لإنهاء كافة المشاريع.

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