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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

المنيا تستضيف منافسات المجموعة الرابعة بدور الـ16 لدوري الصم في نسخته الخامسة

صدى البلد

تستضيف محافظة المنيا منافسات المجموعة الرابعة بدور الـ16 لدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الخامسة، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير( مكتب ذوي القدرات والهمم)، بمشاركة فرق المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات "المنيا، الإسماعيلية، الفيوم، أسوان" خلال الفترة من (13-17) ديسمبر الجاري.

وتم تقسيم الفرق في دور الـ16 إلي 4 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولي (الإسكندرية، القاهرة، البحيرة، الجيزة)، وضمت المجموعة الثانية (أسيوط، الشرقية، المنوفية، الغربية)، فيما ضمت المجموعة الثالثة (كفر الشيخ، الدقهلية، شمال سيناء، القليوبية)، بينما ضمت المجموعة الرابعة (الإسماعيلية، المنيا، الفيوم، اسوان).

ويهدف إقامة دوري الصم إلي توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوي الهمم، ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بين ذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب من ذوي القدرات، وزيادة الانتماء بين ذوي القدرات والهمم، واستغلال اوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد نظمت أولي منافسات دور الـ16 من خلال مباريات المجموعة الثالثة والتي ضمت منتخبات "كفر الشيخ، القليوبية، شمال سيناء، الدقهلية" وأقيمت، خلال الفترة من (15-21) نوفمبر الماضي علي ملعب مركز شباب المنيا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حيث صعد منتخبا الدقهلية وكفر الشيخ لدور الثمانية.


كما نظمت الوزارة منافسات الدور التمهيدي خلال الفترة من "24-27" سبتمبر الماضي، على ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، بمشاركة 16 محافظة وتم تقسيمهم الي 4 مجموعات، حيث صعد منتخبي البحيرة والقليوبية عن المجموعة الأولى والتي ضمت منتخبات “البحيرة، البحر الاحمر، سوهاج، القليوبية”.

 وصعود منتخبا المنوفية والجيزة عن المجموعة الثانية والتي ضمت منتخبات "المنوفية، الجيزة، بنى سويف، الوادى الجديد"، بينما صعد عن المجموعة الثالثة منتخبي شمال سيناء والغربية والتي ضمت منتخبات "الغربية، مطروح ،شمال سيناء، الأقصر"، فيما صعد عن المجموعه الرابعة منتخبا الفيوم وأسوان والتي ضمت منتخبات "اسوان، جنوب سيناء، الفيوم، قنا".

وعقب انتهاء الدور التمهيدي للبطولة وصعود 8 فرق تم إجراء قرعة دور الـ16 للنسخة الخامسة، منهم 8 فرق أصحاب دور الـ8 في النسخة السابقة، بجانب8 فرق صعدوا من الدور التمهيدي في النسخة الحالية، وتم تصنيف الفرق الحاصلة علي المراكز من الأول الي الرابع في النسخة الماضية مستوي (أ)، وتم تصنيف الفرق الحاصلة علي المراكز من الخامس الي الثامن مستوي (ب)، والفرق التي صعدت من الدور التمهيدي تصنف ثالث ورابع المجموعات وذلك في دور الـ16 .

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