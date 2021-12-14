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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما آثار السرطان على الحمل والجنين

السرطان أثناء الحمل
السرطان أثناء الحمل

تتعرض الكثير من السيدات الحوامل من الإصابة بالسرطان، فما آثار السرطان على الحمل والجنين؟

 

وفقا لما نشره موقع هيلثي، أنه على الرغم من ندرتها ، إلا أن سرطانات الأمهات أثناء الحمل يمكن أن تزيد من خطر حدوث نتائج قاتلة ، إلا أن آثار السرطان على الحمل والجنين والأم قد تختلف تبعًا لنوع السرطان ومرحلة الإصابة به. أظهرت دراسة تستند إلى السجلات الصحية السويدية وجود مخاطر أعلى للحالات التالية في السرطانات أثناء الحمل:

ولادة ميتة
تقييد نمو الجنين
وفيات الأطفال حديثي الولادة
الولادة المبكرة علاجي المنشأ أو الولادة المبكرة التي يبدأها المزود
التأثيرات المسخية والسامة لعلاج السرطان
نقص الأكسجة الجنين
التهاب مزمن في الجنين
سوء التغذية عند الرضع
يمكن أن تكون وفيات الرضع المرتبطة بسرطانات الأم ناتجة عن الولادة المبكرة وتقييد النمو داخل الرحم. المراقبة الدقيقة لنمو الجنين  والتخطيط للولادة المبكرة ، شريطة أن تفوق المخاطر الفوائد ، يمكن أن تقلل من هذه النتائج المميتة.

 

هل يمكن للحامل نقل السرطان إلى طفلها؟

على الرغم من إمكانية انتقال الخلايا السرطانية عبر المشيمة ، فمن النادر جدًا أن ينتشر سرطان الأم إلى الجنين النامي. يجب أن تمر الخلايا السرطانية عبر حاجز المشيمة لتصل إلى الطفل. من النادر أن ينتشر سرطان الأم إلى  المشيمة . أبلغت الأم والطفل عن نفس السرطان في معظم الحالات.

 

وفقًا لمجلس السرطان الأسترالي ، تم الإبلاغ عن 17 حالة فقط من حالات سرطان الأم والجنين المشتبه بها. كان سرطان الجلد وسرطان الدم أو الأورام اللمفاوية من السرطانات الشائعة التي تنتقل من الأم إلى الطفل. قد يشير هذا إلى أن إمكانية الانتقال قد تعتمد على قدرة الخلايا السرطانية على الهجرة والتسلل والانتشار.

الاصابة بالسرطان سرطان الدم سوء التغذية السرطان سرطان أطفال الولادة المبكرة

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