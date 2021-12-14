شريف مدكور لـ كريس المصري: أنت مخاوي.. والأخير: خفة يد | فيديو

حَلَّ الساحر كريس المصري، والإعلامي شريف مدكور، ضيفين على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي.

ونفذ الساحر كريس المصري خدعا سحرية على الهواء، في كل من إسعاد يونس وشريف مدكور.

ومن جهته، قال شريف مدكور: والنعمة الراجل ده مخاوي، ولما سألت وفتشت؛ لقيتهم بيقولوا السلسلة اللي لابسها دي، فيها حاجة.

وردَّ كريس المصري، أن ما يقوم به مجرد خفة يد، وتدريبات كثيرة، وأنه لا يوجد أي شيء آخر يساعده في تنفيذ الخدع

السحرية، قائلا: أنا مش مخاوي.

وقال كريس المصري: كل الخدع السحرية لها زوايا معينة تمكن الفرد من رؤية كيفية تأديها، وبالتالي نحرص على أن نكون في زاوية لا تسمح لمن ننفذ فيه الخدعة برؤية تفاصيل الخدعة.

