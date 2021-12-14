استغلال الفتيات في أعمال منافية للآداب.. ضبط القائمين على إدارة ناد صحي بالعجوزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإستغلال الفتيات القاصرات فى أعمال منافية للآداب العامة داخل ( نادى صحى "بدون ترخيص" – كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) ملك (أحد الأشخاص "مقيم بدائرة القسم "هارب وجارى ضبطه").

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف النادى الصحى المشار إليه وأمكن ضبط كلٍ من (المدير المسئول ومعاونه "لهما معلومات جنائية – شخصان "من المترددين على النادى الصحى لممارسة الأعمال المنافية للآداب" – فتاتان قاصرتان " تعملان داخل النادى " – صبى حدث "عامل بوفيه بالنادى").. كما تم ضبط 3 سيدات يتم إستخدامهن فى الأعمال المنافية للآداب "لإحداهن معلومات جنائية ، وأثناء الضبط قامت بالقفز من نافذة إحدى الغرف محاولةً الهرب مما أدى إلى إصابتها بكسر باليد وتم نقلها للمستشفى لإسعافها وتم خروجها" .. وكذا تم ضبط (مبلغ مالى – دفتر خاص بقيد المبالغ المالية الخاصة بالنادى ).

بسؤال المجنى عليهن "الفتاتين القاصرتين" أقرتا بقيام أحد المتهمين "مالك النادى" بإستغلالهن فى الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية..كما قرر المجنى عليه "الصبى الحدث" بقيام مالك ومديرى النادى بإستغلاله فى تقديم المشروبات للمترددين على المركز.. وبسؤال باقى المتهمات " 3 سيدات" أقروا بقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبلغ مالى يتحصلن عليه من مالك العقار والقائمين بالإدارة.

وبمواجهة باقى المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إخطار الجهات المعنية لإتخاذ اللازم نحو المجنى عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.