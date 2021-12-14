عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استغلال الفتيات في أعمال منافية للآداب.. ضبط القائمين على إدارة ناد صحي بالعجوزة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإستغلال الفتيات القاصرات فى أعمال منافية للآداب العامة داخل ( نادى صحى "بدون ترخيص" – كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) ملك (أحد الأشخاص "مقيم بدائرة القسم "هارب وجارى ضبطه").

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف النادى الصحى المشار إليه وأمكن ضبط كلٍ من (المدير المسئول ومعاونه "لهما معلومات جنائية – شخصان "من المترددين على النادى الصحى لممارسة الأعمال المنافية للآداب" – فتاتان قاصرتان " تعملان داخل النادى " – صبى حدث "عامل بوفيه بالنادى").. كما تم ضبط 3 سيدات يتم إستخدامهن فى الأعمال المنافية للآداب "لإحداهن معلومات جنائية ، وأثناء الضبط قامت بالقفز من نافذة إحدى الغرف محاولةً الهرب مما أدى إلى إصابتها بكسر باليد وتم نقلها للمستشفى لإسعافها وتم خروجها" .. وكذا تم ضبط (مبلغ مالى – دفتر خاص بقيد المبالغ المالية الخاصة بالنادى ).

بسؤال المجنى عليهن "الفتاتين القاصرتين" أقرتا بقيام أحد المتهمين "مالك النادى" بإستغلالهن فى الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية..كما قرر المجنى عليه "الصبى الحدث" بقيام مالك ومديرى النادى بإستغلاله فى تقديم المشروبات للمترددين على المركز.. وبسؤال باقى المتهمات " 3 سيدات" أقروا بقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبلغ مالى يتحصلن عليه من مالك العقار والقائمين بالإدارة.

وبمواجهة باقى المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إخطار الجهات المعنية لإتخاذ اللازم نحو المجنى عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ترشيحاتنا

فعلها فورا.. لن تستطيع تحميل ويندوز 11 قبل القيام بهذه الخطوات

تشارلي فورتز يفوز بالسباق الاستعراضي F4 ضمن فعاليات جائزة أبوظبي الكبرى.. تفاصيل

السوشيال ميديا كارثة.. الفنان مصطفى فهمي: مابحبهاش ومش عندي إلا واتس آب

مش كلهم.. مصطفى فهمي: أنا وحسين حظنا وحش في الستات

دبلوماسيون أوروبيون: مواقف إيران بشأن المحادثات لا تتوافق مع الجهود الدولية

ضحك إسعاد يونس.. شريف مدكور يرتدي سلسلة كريس المصري وينفذ خدعة سحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جماعي.. وزير التعليم يحسم الجدل حول حقيقة وقف الدراسة

100جنيه لمغادرة مصر و25 قرشا للمشروبات الغازية.. إقرار رسوما ضريبية جديدة

محمود عبد الحكيم يفجر مفاجأة: محمد صلاح والنني وقعا للنادي المصري

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

قتلها واستخبى تحت السرير.."سعودي" يمزق جسد زوجته بـ 3 طعنات في بشتيل

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

الأرصاد: غدا انخفاض درجات الحرارة بالقاهرة.. وفرص لسقوط أمطار على هذه المناطق

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست الأولى.. كيف تعدى ابن الفنانة شريفة ماهر عليها بالضرب وزوّر توقيعها على بيع ممتلكاتها؟

جدل وانتقادات..من هي ملكة جمال الكون المتوجة من بين متسابقات عربيات|صور

الطرمبة .. حنفية مصرية قديمة تخرج المياه المثلجة من باطن الأرض| نوستالجيا

تبلغ 21 عاما.. الهندية هارناز ساندو تتوج بلقب ملكة جمال الكون

فيديو

علقة سخنة بسبب مصاريف الولادة .. زوج يعتدي على زوجته الحامل

إعفاءات ضريبية جديدة .. قرارات عاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.. فيديو

الداخلية تكشف كواليس مكالمة مفبركة ومنتحلي صفة مسؤولين

الداخلية تكشفهم .. اعترافات المتهمين في التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ