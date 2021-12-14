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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيفي عبده تبرز جمال ملامحها عبر «إنستجرام»

صدى البلد

نشرت الراقصة "فيفي عبده "صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام ".

 

وتألق فيفي عبدة بأطلالة جذابة تبرز جمال ملامحها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

إطلالة جريئة لـ فيفي عبدة عبر انستجرام

بالأبيض و الأسود..فيفي عبده تتألق في أحدث ظهور لها

 

يذكر أن الفنانة فيفي عبده ، شاركت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام من إيطاليا.

 

وعبرت عن سعادتها بالتكريم في مهرجان للرقص الشرقي مع عدد من الراقصات، وتحدثت باللغات المختلفة الإنجليزية والإيطالية، وكتبت: مساء الفل أنا لسه واصلة إيطاليا لحضور وتكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا”.
 

وأوضحت فيفى عبده، خلال حوارها مع برنامج “السيرة”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، قائلة:" مرة كنت راكبة تاكسى أنا وأمى، وكان فيها حفرة كبيرة فى الشارع المهم، من الرعب خرجت من التاكسى وطلعت قعدت على الرصيف وسبت أمى فى العربية".

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