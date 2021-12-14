مؤلف «ستات بيت المعادي»: كتابة العمل سبقت حوادث قتل الأزواج.. فيديو

أكد محمود عزت، كاتب النسخة المصرية من مسلسل “ستات بيت المعادى”، أن فكرة تمصير العمل وكتابته حلقاته جاءت قبل انتشار حوادث قتل الأزواج التى انتشرت خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال محمود عزت، فى تصريحات مصورة لـ “صدى البلد”: “انتشار حوادث قتل بعض الزوجات لأزواجهن جاء بعد كتابة مسلسل “ستات بيت المعادى”، ولم نحصل على حقوق تحويل العمل إلى نسخة عربية بعد مشاهدتنا تلك الحوادث، فالأمر جاء صدفة”.

مسلسل “ستات بيت المعادي”، تدور أحداثه فى 3 أزمنة مختلفة ولكن جميعهم سكان ذات المنزل التى تدور فيه الأحداث، حيث تقوم الزوجات بقتل أزواجهن، وتقوم ببطولته 4 فنانات هن كندة علوش وانتصار وإنجى المقدم وتارا عماد.

المسلسل مأخوذ عن عمل أجنبى سبق وأن تم عرضه وحمل اسم why women kill، وهو من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمود عزت.

“ستات بيت المعادي” كان من المقرر أن يحمل اسم “الستات بتعرف تقتل”، وتم تغييره إلى “ستات بيت المعادى”، ويبلغ عدد حلقاته 12 حلقة فقط.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى حول مجموعة من المساء يسكن فى نفس المنزل ويتعرضن للخيانة، مما يدفعهم جميعاً إلى قتل أزواجهن.

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن النسخة الأصلية من المسلسل:

1- تم عرض مسلسل why women kill لأول مرة في 15 أغسطس 2019.

2- تكون موسمه الأول من 10 حلقات، وقبل فترة وجيزة من انتهاء الموسم الأول، تم تجديد المسلسل لموسم ثانٍ.

3- النسخة الأمريكية تدور أحداثها حول أربع نساء في جميع العقود مرتبطات بنفس القصر.

4- حصلت السلسلة على تصنيف موافقة بنسبة 67%.