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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يشيد بنتائج القمة الخليجية 42 التي عقدت في السعودية

صدى البلد

ثمن السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عالياً مخرجات القمة الخليجية في دورتها الثانية والأربعين برئاسة المملكة العربية السعودية والتي عقدت في العاصمة الرياض، بحضور قادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد رئيس البرلمان العربي -في بيان صحفي مساء اليوم - الجهود التي بذلتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من أجل إنجاح هذه القمة. 
وأكد"العسومي"، أن القمة الخليجية التي احتضنتها المملكة العربية السعودية، جاءت في ظل تحديات وظروف استثنائية تمر بها المنطقة، بما تتطلب من المزيد من التكاتف والتلاحم وتنسيق الرؤى والمواقف تجاه القضايا المحورية محل الاهتمام المشترك، وتوحيد الجهود الخليجية والعربية في التصدي للتحديات والتهديدات الخارجية، وفي مقدمتها التدخلات الإقليمية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وقال رئيس البرلمان العربي إن مخرجات هذه القمة تصب في صالح تحقيق تطلعات شعوب منطقة الخليج وتوثيق أواصر التعاون وتضافر الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
وأضاف إن القمة جسدت الدور الكبير والمبادرات الرائدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهده الأمير محمد بن سلمان في تحقيق المصالح العليا وصون أمن دول الخليج العربي، وعكست دورهما الرائد والمتميز في خدمة قضايا الأمة العربية

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