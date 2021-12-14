وزير الخارجية السعودي: القمة الخليجية ناقشت تعزيز التعاون الدفاعي المشترك

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل فرحان، اليوم الثلاثاء، أن القمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض، بحثت قضايا إقليمية مختلفة بينها الدفاع الخيلجي المشترك.

وقال بن فرحان في مؤتمر صحفي عقب القمة: “القمة الخليجية بحثت عددا من القضايا الإقليمية والدولية والدفاع المشترك وتعزيز العملي الخليجي”

وأشار بن فرحان إلى أن “ المجلس أكد على تعزيز المنجزات التي حققها منذ تأسيسه”.

وبدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى مدينة الرياض السعودية، في وقت سابق من اليوم، لحضور اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج وذلك بقصر الدرعية في العاصمة الرياض.

وكان في استقبال قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الدرعية، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويغيب عن حضور القمة الخليجية الـ42، كل من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عُمان هيثم بن طارق.