التحالف يعلن تدمير مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تدمير أحد المواقع السرية للقدرات النوعية لميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية أزال في صنعاء.

وقال التحالف بقيادة السعودية إنه تم تدمير كهفين جبليين تم إنشاؤهما لتخزين الصواريخ، إضافة إلى تدمير 4 مخازن سرية بالموقع مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة.

وبدأ التحالف العربي عملية قصف جوي لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مشيراً إلى أن العملية "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وشدد التحالف بقيادة السعودية على أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد.

وفي وقت سابق، أفاد التحالف بأن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه خميس مشيط.

وكان تحالف دعم الشرعية أعلن في وقت سابق تنفيذ 28 استهدافاً ضد مليشيا الحوثيين في مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن الاستهدافات بمأرب والجوف دمرت 14 آلية عسكرية وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت 140 عنصراً.