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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف يعلن تدمير مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء

التحالف يعلن تدمير
التحالف يعلن تدمير مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تدمير أحد المواقع السرية للقدرات النوعية لميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية أزال في صنعاء.

وقال التحالف بقيادة السعودية إنه تم تدمير كهفين جبليين تم إنشاؤهما لتخزين الصواريخ، إضافة إلى تدمير 4 مخازن سرية بالموقع مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة.

وبدأ التحالف العربي عملية قصف جوي لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مشيراً إلى أن العملية "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وشدد التحالف بقيادة السعودية على أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد.

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التحالف العربي: الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا

وفي وقت سابق، أفاد التحالف بأن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه خميس مشيط.

وكان تحالف دعم الشرعية أعلن في وقت سابق تنفيذ 28 استهدافاً ضد مليشيا الحوثيين في مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن الاستهدافات بمأرب والجوف دمرت 14 آلية عسكرية وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت 140 عنصراً.

التحالف اليمن الحوثيين السعودية التحالف العربي

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