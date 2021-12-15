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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم مانشسر يونايتد التاريخي: صلاح أسطورة نادرة.. وليفربول الأقرب لحصد الدوري

صلاح
صلاح

كال أسطورة الكرة الإنجليزية ومانشستر يونايتد، تيدي شيرينجهام، المديح للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول.

وقال شيرينجهام عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة المحور المصرية إن "صلاح أسطورة نادرة. كان رائعا منذ انضمامه إلى ليفربول ومستمر في هز الشباك".

وتابع "لقد كان البعض يتصور نهايته بعد رحيله عن تشيلسي لكنه عاد بقوة للدوري الإنجليزي".

وقال "على ليفربول أن يكسر القاعدة بتوقيع عقد طويل الأمد مع صلاح للحفاظ عليه، لأن أهم فرق العالم تريد ضمه، كما أن صلاح يبدو سعيدا معهم".

وعن مستقبل يونايتد قال "المدرب السابق سولسكاير حصل على فرصته كاملة على مدار 3 أعوام ونصف، لكن الأداء لم يتطور وكذلك النتائج، وفقد الفريق هويته، وبالتالي رحيله كان حتميا".

وبدا شيرينجهام متخوفا من تعيين المدير الفني الألماني رالف رانجنيك بشكل مؤقت.

وقال محذرا "إذا تغير (رانجنيك) في الصيف المقبل، فذلك سيكون بمثابة رسالة عدم ثقة للاعبي وجماهير النادي".

وأردف "الإدارة كانت صبورة مع سولسكاير لأنه أحد أساطير النادي، كما أنفقت مبالغ طائلة لضم فاران ورونالدو وسانشو، لكن النتائج لم تتحسن، وبهذا الصبر أضاعت فرصة التعاقد مع كونتي".

وعن مواجهة أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال، صرح شيرينجهام "ستكون مواجهة صعبة لأن دييجو سيميوني سيقاتل حتى النهاية، لذلك يجب أن يكون يونايتد في أفضل أحواله أو سيودع البطولة".

وتابع "خيار مواجهة سان جيرمان كان أكثر صعوبة، في ظل تركيبة الفريق الحالية، لكن لاعبي أتلتيكو يركضون ويبذلون جهدا كبيرا والمباراة ستكون مليئة بالالتحامات".

وتحدث شيرينجهام عن توتنهام الذي سبق له الدفاع عن ألوانه قائلا: "الفريق كان أفضل تحت قيادة بوكيتينو، وهو مدرب رائع وقاده لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخ النادي".

وتابع "فوجئت برحيله، كان من الواجب حصوله على وقت أكبر، لكن إدارة توتنهام حاولت الاستثمار مع مورينيو الذي أثبت كفاءته سابقا، وكان عليه التفوق على بوكيتينو بإنجازات أفضل، لكنه مر بوقت صعب وأداء الفريق معه لم يكن جيدا".

وأضاف شيرينجهام "كونتي أفضل مدير فني متاح وصاحب كفاءة عالية وحقق عدة ألقاب والتعاقد معه أفضل قرار بعد رحيل بوكيتينو. يجب توفير المال له ليتعاقد مع صفقات شتوية مميزة وتحسين الأداء".

وأشار إلى أن توتنهام بمقدوره "حال توفير صفقات جيدة الشهر المقبل" أن ينهي البريميرليج في المركز الرابع.

وعن مرشحه للتتويج بلقب البريميرليج، قال: "أتمنى فوز تشيلسي رغم أنني لم أكن مشجعا له حين كنت لاعبا، لكنني أحب أداءه، كما أحب ما يفعله كلوب مع ليفربول، فهم يلعبون كالماكينات، لذلك أرشح (الريدز) للفوز باللقب".

وتابع: "يجب (ألا ننسى) جوارديولا الذي خلق بعدا جديدا في الدوري الإنجليزي وقدم كرة ممتعة".

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