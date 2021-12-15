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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بأسهل طريقة.. هانى الناظر يكشف عن علامة تحدد نوع البشرة وكيفية ترطيبها

بشرة
بشرة

كشف الدكتور  هانى الناظر ، استشارى أمراض الجلدية ، عن علامة تحدد أنواع بشرة الشخص، وهى اللمعان والتى تمتاز بها البشرة الدهنية عن  غيرها من العادية ، أو الجافة ، حيث نصح باستخدام الصابونة الجلسرين لأصحاب البشرة الدهنية ، العادية فقط أما الجافة فتحتاج لصابون زيت الزيتون والكريمات المرطبة .


وأوضح هانى الناظر ، خلال استضافته ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أن علامات البشرة الجافة هي غياب لمعان البشرة والتقشير المتواصل أما فى حالة غياب اللمعان ، وتقشير البشرة فإنها تشير ف هذه الحالة للبشرة العادية . 

 

ونصح هانى الناظر ، أصحاب البشرة الدهنية بعدم استخدام كريمات الترطيب فى فصل الشتاء وذلك بخلاف البشرة الجافة الذين هم بحاجة لاستخدام المرطبات بصورة مستمرة سواء بشرب المياه ، وترطيب الجلد وحمايته من الهواء ، و التعرض للأتربة .

 

 

 

 

 

 

 

 

هاني الناظر الكريمات تقشير البشرة زيت الزيتون شرب المياة

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