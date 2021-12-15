بأسهل طريقة.. هانى الناظر يكشف عن علامة تحدد نوع البشرة وكيفية ترطيبها

كشف الدكتور هانى الناظر ، استشارى أمراض الجلدية ، عن علامة تحدد أنواع بشرة الشخص، وهى اللمعان والتى تمتاز بها البشرة الدهنية عن غيرها من العادية ، أو الجافة ، حيث نصح باستخدام الصابونة الجلسرين لأصحاب البشرة الدهنية ، العادية فقط أما الجافة فتحتاج لصابون زيت الزيتون والكريمات المرطبة .



وأوضح هانى الناظر ، خلال استضافته ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن علامات البشرة الجافة هي غياب لمعان البشرة والتقشير المتواصل أما فى حالة غياب اللمعان ، وتقشير البشرة فإنها تشير ف هذه الحالة للبشرة العادية .

ونصح هانى الناظر ، أصحاب البشرة الدهنية بعدم استخدام كريمات الترطيب فى فصل الشتاء وذلك بخلاف البشرة الجافة الذين هم بحاجة لاستخدام المرطبات بصورة مستمرة سواء بشرب المياه ، وترطيب الجلد وحمايته من الهواء ، و التعرض للأتربة .