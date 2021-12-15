شاهد.. تعليق أحمد شوبير على مباراة مصر وتونس في بطولة كأس العرب

علق الإعلامي أحمد شوبير علي مباراة منتخب مصر وتونس، التي تقام على ملعب إستاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.

وكتب أحمد شوبير في تويتة له عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “لابد من دخول المباراة هجوميا ومحاولة إظهار شخصية منتخب مصر الهجوميه منتخب تونس يفرض شخصيته حتي الآن علي المباراه”.

ومرت 30 دقيقة من مباراة منتخب مصر ومنافسة التونسي، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.

استحوذ منتخب تونس على الكرة منذ ضربة البداية في اللقاء، وحصل على ركنية في الربع ساعة الأولى ولكن مرت بسلام على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

ونظم المنتخب الوطني هجمة من الجبهة اليمنى في الدقيقة 15، ولكن لم تكتمل بسبب تضيق منتخب تونس دفاعاتهم على الفراعنة٫



توغل منتخب تونس بين دفاعات نظيره المصري، ونظم هجمة مميزة في الدقيقة ٢١ من عمر المباراة ولكن تمكن الدفاع المصري من اقتناص الكرة وخرجت لركنية وتكررت الخطورة على مرمى محمد الشناوي.

بدأ منتخب مصر في الإعتماد على بداية الهجمة من منطقة جزائه لاستدراج المنتخب التونس، ووصلوا بالكرة لمنطقة جزاء المنتخب التونس، ولكن استطاع الدفاع أن يسيطر على الكرة وخروجها إلى ركلة مرمى.

وتعرض ياسين مرياح لاعب منتخب تونس لإصابة خفيفة في الدقيقة ٢٥ من عمر المباراة، وتوقف اللقاء لعلاج اللاعب وبالفعل استفاق اللاعب واستمر مشاركا في المباراة بشكل طبيعي.

وحاول منتخب تونس اللعب من خلف مدافعي الفراعنة في الدقيقة ٢٧ من عمر المباراة ونظم هجمة، ولكن كان لها الشناوي بالمرصاد وتمكن من التقاط الكرة قبل المهاجم ومنع خطورة على مرماه.