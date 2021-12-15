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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إسقاط عضويتي المحاميين المتهمين بقضية حادث الشيخ زايد.. في هذه الحالة

نقابة المحامين
نقابة المحامين

كد صلاح سليمان عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أنه طبقا لنص القانون أنه فى حال الإدانة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ضد المحامين التى وجهت لهم النيابة العامة تهمة انتحال صفة عضوين بالنيابة العامة للاستيلاء على مقطع تصوير حادث قضية يسقط القيد من تلقاء نفسه طبقا للقانون ، الذي ينص علي أنه في حال الاتهام بعقوبة جنايه، أو جنحه مخلة بالشرف يسقط القيد من تلقاء نفسه.

وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين ل "صدى البلد" أن القضية الان فى النيابة العامة وعقب انتهاء النيابة سيتم مباشرة القضية، مضيفا أنه لابد من صدور حكم قضائى حتى يكفل لهم حق الدفاع وتتابع النقابة قضيتهم ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد حكم قضائى .


وكان النائب العام، قد أمر بحبس متهمين انتحلا صفة عضوين بالنيابة العامة للاستيلاء على مقطع تصوير حادث تصادم الشيخ زايد وضبط اثنيْن آخرين

وأوضحت النيابة، في بيان لها أمس الثلاثاء، أنه تقدم أحد شهود واقعة حادث تصادم " الشيخ زايد"  التي أُحيل فيها المتهم كريم الهواري للمحاكمة الجنائية بشكوى أثناء مباشرة النيابة العامة التحقيق بالواقعة، متضمنة تقديمه مقطع تصوير الحادث للنيابة العامة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنه حالَ إجرائها المعاينة، ثُم فُوجئ صباح يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري بحضور أربعة أشخاص ادعوا أنهم أعضاء بالنيابة العامة للاطلاع على آلات المراقبة بمسكنه، فرفض لتشككه في أمرهم وقدم شكواه، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها

وقدم الشاكي إلى النيابة العامة مقطعيْن مصوريْن يظهر فيهما الأشخاص الأربعة المشار إليهم حال حضورهم لمسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا متواجديْنِ بسراي النيابة وقتَ التحقيق، فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما

وسألت النيابة العامة، أفرادَ الأمن بمحل سكن الشاكي فقرروا ذات مضمون أقواله، وأوضحوا أن المتهمين الأربعة دخلوا إلى المجمع السكني محل الواقعة متجهين نحو منزل الشاكي مباشرة، ثمَّ حال عبورهم بوابة الخروج اعترضهم أحد أفراد الأمن لسؤالهم عن تحقيق الشخصية فنهره أحدهم وأخبره بصفاتهم المنتحلة، وتمكنوا بذلك من الخروج، وقدم أفراد الأمن مقطعين فيديو صورتهما آلات المراقبة لدخول المتهمين وخروجهم.

وباستجواب النيابة العامة للمتهميْن المضبوطيْن رفضا الإجابة عما نُسب إليهما من اتهام، وتبين أنهما محاميان أحدهما موكَّل للدفاع عن المتهم كريم الهواري في واقعة الحادث، وادّعيا شعورهما بالإعياء، فقررت النيابة العامة عرضهما على أحد المستشفيات، وكلفت جهات الشرطة بالتحري حول الواقعة فتوصلت لصحة انتحالهما وآخريْن بمحل الواقعة صفة أعضاء بالنيابة العامة .

وبإعادة النيابة العامة استجواب المتهميْن بعد أن ثبت بالتقارير الطبية أنهما لا يعانيان من أية أمراض، وأن العلامات الحيوية لكل منهما سليمة والحالة العامة مستقرة ولا تستدعي الحجز بالمستشفى أقرَّا تواجدهما بمحل الواقعة على نحو ما قرّر الشاكي، وصحة ظهورهما بالمقاطع المصورة سالفة البيان، وحدّدا أسماء المتهميْن الآخريْن، بينما أنكرا ما نُسب إليهما من تداخلهما في وظيفة عمومية بانتحال صفة أعضاء بالنيابة العامة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسهما أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وضبط المتهميْن الآخريْن لاستجوابهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.

 

المحامين انتحال صفة الشيخ زايد النقابة عضوين

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إسقاط عضويتي المحاميين المتهمين بقضية حادث الشيخ زايد.. في هذه الحالة

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