إنشاء أكبر مركز لخدمة المستثمرين في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن الانتهاء من تنفيذ مشروع مجمع خدمات المستثمرين بالوادي الجديد والكائن بجوار الممشى السياحي شمال مدينة الخارجة على مساحة 2500م2، بتكلفة 58 مليون جنيه.

واكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنه يجرى حاليا الانتهاء من كافه أعمال التشطيبات ، ورفع المخلفات والأنقاض وتشجير وتجميل المنطقة المحيطة ، وكذلك نقل الأكشاك من أمام المجمع لمكان أخر بالممشى .

ويتضمن المجمع عددا من المصالح وهيئات الخدمات منها:

أولا : فرع لهيئة البريد وفرع لأحد البنوك وفرع لمصلحة الجوازات ومكتب للسجل التجارى ومكتب للشهر العقاري

ثانيا: صالات لخدمات التأثيث ، وذلك لتيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

ثالثا: مكتب يمثل هيئة تنمية الصعيد بالمجمع بجانب ممثلى جميع الجهات المعنية والتنفيذية الخاصة بالاستثمار

وقال المحافظ أن هذا المركز يأتى فى إطار تفعيل نظام الشباك الواحد لتيسير حصول المستثمرين على كافة خدمات الاستثمار بشكل متكامل ومبسط من ذات المكان ووضع حلول فعلية للمشكلات التى تواجههم.

يأتي ذلك من اجل التيسير على المستثمرين فى إنهاء كافة الإجراءات والتراخيص والعمل على تحقيق أكبر قدر من الترويج لفرص الاستثمار بمحافظة الوادى الجديد فى عدد من المجالات، ومنها مجال صناعة التمور، وصناعة الفوسفات والأنشطة التعدينية وغيرها من مجالات الاستثمار بالمحافظة.