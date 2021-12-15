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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جنحة..

عميد حقوق المنيا:الحد الأقصى للقتل الخطأ في الظرف المشدد السجن 10 سنوات

السجن
السجن

قال الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، إن القتل الخطأ في القانون المصري جنحة وليس جناية بغض النظر عن عدد القتلى او المصابين في أي حادث .

 

وأضاف  حسن سند في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" المادة 238 من قانون العقوبات تحدثت عن القتل الخطأ  والظروف المشددة التي تزيد من العقوبة ".

 

وتابع حسن سند :" زيادة عدد القتلى او تعاطي المخدرات أثناء القيادة  تعتبر ظروف  مشددة  وبالتالي تزيد من شدة العقوبة".

 

واكمل حسن سند :"  الحد الاقصى للقتل الخطأ  في الظرف المشدد تصل لـ السجن 10 سنوات ".


وتابع حسن سند :" تعاطي المخدرات  يعتبر جناية  و الحد  الأدنى لتعاطي المخدرات هو  السجن 3 سنوات والحد الأقصى 10 سنوات ".
 

القتل الخطأ عقوبة جنحة اخبار التوك شو جريمة

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