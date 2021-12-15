عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب مصر بالأمم المتحدة يشدد على تعزيز التعاون لمواجهة جائحة فيروس كورونا

السفية أسامة عبد
السفية أسامة عبد الخالق

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الجلسة السنوية لـ "لجنة بناء السلام"، إننا بحاجة تعزيز التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق التعافي الشامل من أثار جائحة فيروس كورونا.

 

وكتب السفير أسامة عبد الخالق،  تغريدة علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر، جاء فيها،" يسعدنا المشاركة في الجلسة السنوية لـ لجنة بناء السلام، حول تعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة".

 

وحول الجهود المبذولة لتحقيق التعافي الشامل من أثار جائحة فيروس كورونا، قال السفير أسامة عبد الخالق، "نحن بحاجة إلي تعددية نشطة وفعالة بجانب تعزيز التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة بناء السلام، للحد من الوباء وإعادة البناء بشكل أفضل".
 

المجر: مصر مفتاح الأمن الأوروبي.. وسنرسل 200 ألف جرعة من لقاحات كورونا للقاهرة

لمعالجة التحيز ضد المسلمين.. الكونجرس الأمريكي يمرر مشروع قانون لمكافحة الإسلاموفوبيا

مصر فيروس كورونا كورونا جائحة فيروس كورونا فيروس كورونا الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق التنمية المستدامة السفير أسامة عبد الخالق

موضوعات متعلقة

لمعالجة التحيز ضد المسلمين.. الكونجرس الأمريكي يمرر مشروع قانون لمكافحة الإسلاموفوبيا

الاتحاد الأوروبي:عقوبات غير مسبوقة على روسيا إذا صعدت "تصرفاتها العدائية" ضد أوكرانيا

بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بـ فيروس كورونا منذ بدء الجائحة

على طلقات المدافع.. استقبال مهيب من الرئيس التونسي لنظيره الجزائري.. فيديو

مجاعة كبرى تهدد 2 مليار شخص.. فيروس كورونا يضرب الأمن الغذائي لدول آسيا

أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفيري الإمارات وليبيا في تركيا

تفاصيل"إعلان الرياض" في ختام القمة الـ 42 لقادة دول مجلس التعاون

تظاهرات وتهديدات بالقتل لمسؤولين كبار.. أزمة كبرى في ألمانيا بسبب لقاحات كورونا

ترشيحاتنا

في الختام النهائي لمسابقة القرآن الكريم.. وزير الأوقاف: القارئ داع إلى الله بقراءته

في شرم الشيخ.. لقاء يجمع مساعد "الرقابة الإدارية" مع وزير الحوكمة لـ كوت ديفوار

عميد حقوق المنيا:الحد الأقصى للقتل الخطأ في الظرف المشدد السجن 10 سنوات

مندوب مصر بالأمم المتحدة يشدد على تعزيز التعاون لمواجهة جائحة فيروس كورونا

حريق هائل في هونج كونج.. ومئات المحاصرين فوق سطح مبنى..فيديو

تسريبات تشكيل منتخب مصر.. هل يضطر كيروش لإجراء تغييرات في الجهاز الفني ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

إسقاط عضويتي المحاميين المتهمين بقضية حادث الشيخ زايد.. في هذه الحالة

احذروا شلل الأطفال.. حملات توعية من "الصحة والتخطيط" لتناول الجرعات ضد المرض

في الوقت القاتل.. منتخب تونس يفوز على مصر 1-0 ويتأهل لنهائي كأس العرب

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

بـ تحذير عاجل من الأرصاد .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية

اتفرج ببلاش .. 3 قنوات مجانية تعلن إذاعة مباراة مصر وتونس اليوم

لاعبو الأهلي زهقانين.. رسالة صادمة من شوبير لـ موسيماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

فيديو

نهايات غريبة .. نجمات انفصلن عن أزواجهن في ٢٠٢١

الأرصاد الجوية تعلن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار |فيديو

فيديوجراف.. وسط المعازيم.. عروسان يحلقان شعريهما بالكامل أثناء زفافهما

فيديوجراف.. أمطار لمدة 6 أيام.. هيئة الأرصاد تعلن حالة الطقس الفترة المقبلة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ