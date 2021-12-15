مندوب مصر بالأمم المتحدة يشدد على تعزيز التعاون لمواجهة جائحة فيروس كورونا

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الجلسة السنوية لـ "لجنة بناء السلام"، إننا بحاجة تعزيز التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق التعافي الشامل من أثار جائحة فيروس كورونا.

وكتب السفير أسامة عبد الخالق، تغريدة علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر، جاء فيها،" يسعدنا المشاركة في الجلسة السنوية لـ لجنة بناء السلام، حول تعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة".

وحول الجهود المبذولة لتحقيق التعافي الشامل من أثار جائحة فيروس كورونا، قال السفير أسامة عبد الخالق، "نحن بحاجة إلي تعددية نشطة وفعالة بجانب تعزيز التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة بناء السلام، للحد من الوباء وإعادة البناء بشكل أفضل".

