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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد حلاوة عن سمير غانم : كان بيحترم الصغير والكبير |فيديو

الفنان الراحل سمير
الفنان الراحل سمير غانم

قال الفنان أحمد حلاوة، إن أي علاقة يجب أن تقوم على الاحترام، سواء كانت علاقة أصدقاء أو علاقة زوجين أو أي علاقة أٌخرى، مشيراً إلى علاقته بالفنان الراحل سمير غانم، قائلاً: "أنا اشتغلت معاه أفلام، واشتغلت معاه شغل كتير واتقابلنا كتير جداً".

وأضاف أحمد حلاوة خلال لقائه مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "أجمل ما في سمير غانم إنه بيحترم الصغير والكبير .. وبيدي كل واحد حقه .. مع خفة الدم والعلاقة الانسانية الحميمية .. اللي لما تيجي تكلميه تحسي إنه كان معاكي إمبارح وبتكملوا كلامكوا النهاردة".

وتابع قائلاً: "ده بيشجعنا اننا لما نقعد معاه أو نشتغل معاه بنكون في حالة انفتاح في الكلام".

وأشار أحمد حلاوة إلى موقف بينه وبين الراحل سمير غانم قائلاً: "كنا مرة زمان بنعمل فيلم سوا، ومكنتش في تليفونات طلعت وقتها، وكانت فيه ممثلة معانا كانت معاها تليفون لاسلكي .. وكانت بنسبالنا حاجة غريبة بقى .. فقعدنا أنا وسمير غانم نتكلم على الموضوع ده قبل الشغل وفي الشغل وبعد الشغل".

أحمد حلاوة سمير غانم برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا سي بي سي عادل إمام

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