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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي يعلن اعتراض صاروخين باليستيين لميليشيا الحوثي تجاه السعودية

صاروخ حوثي
صاروخ حوثي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاربعاء، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة أبها السعودية.

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التحالف يعلن سقوط قذيفة صاروخية في جازان أطلقتها مليشيات الحوثي |شاهد

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التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف مشروعة بصنعاء

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إن مليشيات الحوثي استخدمت مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين الباليستيين لاستهداف المدنيين.

فيما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جازان جنوبي السعودية، أطلقتها مليشيات الحوثي من اليمن كما أعلن التحالف تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال التحالف في بيانه "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء، والعملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

 

التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قذيفة صاروخية السعودية اليمن مليشيات الحوثى

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