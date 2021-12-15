التحالف العربي يعلن اعتراض صاروخين باليستيين لميليشيا الحوثي تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاربعاء، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة أبها السعودية.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إن مليشيات الحوثي استخدمت مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين الباليستيين لاستهداف المدنيين.

فيما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جازان جنوبي السعودية، أطلقتها مليشيات الحوثي من اليمن كما أعلن التحالف تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال التحالف في بيانه "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء، والعملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".