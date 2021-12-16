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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صور .. بدء فعاليات افتتاح مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

بدأت فعاليات افتتاح مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة بعد تجديده وتطويره بالكامل.

ويأتي ذلك بحضور نائب رئيس جامعة عين شمس الدكتور أيمن صالح والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئس جامعة عين شمس والدكتور أيمن صالح نائب رئس جامعة عين شمس.  

و كذلك بحضور ممثلي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشاركين في تحديث المبني.

يضم مبنى مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات كل ما يخص تكنولوجيا المعلومات في مبنى واحد، حيث تم البدء في   إنشاء مركز البيانات وتجديد المبني في  5/2020 وتم الانتهاء منه في 9/2021.


ويتضمن خوادم جديدة وأجهزة ربط شبكي وأجهزة تأمين شبكات من وزارة التعليم العالي ضمن مشروع الجامعات الذكية، إلى جانب خوادم وبنك الأسئلة، وأجهزة ربط شبكي ووحدات تخزين وتجهيز مركز البيانات، وأجهزة حاسب آلي من وزارة الاتصالات لمعامل التدريب.

كما تم زيادة سعة الإنترنت من 300 ميجابت/ث إلى 2 جيجابت/ث (2000 ميجابت/ث)
ويخدم مركز البيانات 19 كلية ومعهد والمستشفيات الجامعية وإدارات الجامعة المختلفة بتوفير إنترنت فائق السرعة، كما يخدم المركز  معامل الاختبارات الإلكترونية بكليتي الطب والألسن.

وزارة التعليم التعليم العالي وزارة التعليم العالى المستشفيات الجامعية رئيس جامعة عين شمس الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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