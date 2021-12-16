البرلمان العربي يستنكر الصمت الدولي إزاء استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

أكد البرلمان العربي، أن الاستهداف الإرهابي الحوثي للمدينة الصناعية في جازان فضلًا عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه مدينة أبها، هي جريمة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مستنكرا مواصلة هذه الجماعة الإرهابية اعتداءاتها الخسيسة والمتكررة تجاه المملكة العربية السعودية، واستمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب.



وشدد البرلمان العربي، في بيان اليوم الخميس على أن استمرار الجرائم الممنهجة التي تقوم بها هذه الميليشيا الانقلابية واستهدافها الدائم للمدنيين والمنشآت المدنية، يعكس تحديها السافر للقانون الدولي، محذراً من أن عدم اتخاذ مواقف رادعة يبعث إلى هذه الميليشيا الإرهابية برسالة سلبية ويدفعها إلى التمادي في نشر الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكد البرلمان العربي مجدداً موقفه الداعم لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها، وحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية.