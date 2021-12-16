السمنة قاتلة.. حسام موافي يوضح العلاقة بين زيادة الوزن وكتلة الجسم



قال حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن السمنة مرض يؤثر على باقي أجهزة الجسم، متابعا: السمنة تسبب في الإصابة بكل من السكر والضغط والشريان التاجي وفساد المفاصل.



وأضاف "حسام موافي" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"، أن كتلة الجسم هي المعيار الأساسي للسمنة، متابعا:" هنقيس كتلة الجسم ولو طلعت 25% يبقى أنت وزنك مثالي وبعيد عن الإصابة بالسمنة".

وأردف:" لو كتلة الجسم وصلت لـ 40 أو 45%..كدا أنت بتعاني من سمنة قاتلة"، متابعا: لو كتلة الجسم أقل من 25% هنا أنت تعاني من نحافة".



وأوضح: الأقاويل المنتشرة حول الرياضة وعلاقتها بفقدان الوزن غير حقيقية، ولكنها تساهم في زيادة معدل الحرق في الجسم.







