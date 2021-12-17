عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض السل الكامنة ومتى يكون مميتا؟

صدى البلد

يسبب مرض السل جرثومة تسمى المتفطرة السلية . عادةً ما تهاجم البكتيريا الرئتين ، لكن يمكن لبكتيريا السل مهاجمة أي جزء من الجسم مثل الكلى والعمود الفقري والدماغ. لا يمرض كل شخص مصاب ببكتيريا السل نتيجة لذلك ، توجد حالتان مرتبطتان بالسل: عدوى السل الكامنة (LTBI) ومرض السل.

يمكن أن يكون مرض السل قاتلاً إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح.

تصبح بكتيريا السل نشطة إذا لم يتمكن الجهاز المناعي من منعها من النمو. عندما تكون بكتيريا السل نشطة (تتكاثر في جسمك) ، فإن هذا يسمى مرض السل. الأشخاص المصابون بمرض السل مرضى. قد يكونوا أيضًا قادرين على نشر البكتيريا للأشخاص الذين يقضون وقتًا معهم كل يوم.

لا يُصاب العديد من الأشخاص المصابين بعدوى السل الكامنة بمرض السل أبدًا. يصاب بعض الأشخاص بمرض السل بعد فترة وجيزة من الإصابة (في غضون أسابيع) قبل أن يتمكن جهاز المناعة لديهم من محاربة بكتيريا السل. قد يمرض أشخاص آخرون بعد سنوات عندما يصبح جهاز المناعة لديهم ضعيفًا لسبب آخر.

بالنسبة للأشخاص الذين تكون أجهزتهم المناعية ضعيفة ، وخاصة المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري ، فإن خطر الإصابة بمرض السل أعلى بكثير من الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعي طبيعي.

أعراض السل الكامنة 


يمكن لبكتيريا السل أن تعيش في الجسم دون أن تسبب لك المرض. وهذا ما يسمى عدوى السل الكامنة. في معظم الأشخاص الذين يتنفسون بكتيريا السل ويصابون بالعدوى ، يكون الجسم قادرًا على محاربة البكتيريا لمنعها من النمو. الأشخاص المصابون بعدوى السل الكامنة:

لا توجد أعراض
لا تشعر بالمرض
لا يمكن أن تنقل بكتيريا السل للآخرين
عادة ما يكون لديك تفاعل إيجابي في اختبار الجلد لمرض السل أو اختبار دم إيجابي لمرض السل
قد يصابون بمرض السل إذا لم يتلقوا العلاج من عدوى السل الكامنة
لا يُصاب العديد من الأشخاص المصابين بعدوى السل الكامنة بمرض السل أبدًا. عند هؤلاء الأشخاص ، تظل بكتيريا السل خاملة مدى الحياة دون التسبب في المرض. ولكن في الأشخاص الآخرين ، وخاصة الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعة ضعيف ، تصبح البكتيريا نشطة وتتكاثر وتسبب مرض السل.

لا توجد أعراض ، وقد ينقل بكتيريا السل للآخرين وعادة ما يكون اختبار الجلد أو اختبار الدم يشير إلى الإصابة بالسل
عادة ما يكون اختبار الجلد أو اختبار الدم يشير إلى الإصابة بالسل
لديه أشعة سينية طبيعية على الصدر ولطاخة البلغم السلبية
قد يكون لديك أشعة سينية غير طبيعية على الصدر ، أو لطاخة أو مزرعة بلغم إيجابية
يحتاج إلى علاج لعدوى السل الكامن للوقاية من مرض السل

يمرض كل شخص مصاب ببكتيريا السل. نتيجة لذلك ، توجد حالتان مرتبطتان بالسل: عدوى السل الكامنة ومرض السل.

السل اعراض السل اعراض السل الكامنة اعراض السل في الرقبة أعراض مرض السل

ترشيحاتنا

شعراوى: توفير 38 كسارة بتكلفة 518,6 مليون جنيه لمعالجة مخلفات الهدم والبناء

سوق المستعمل.. سعر بي إم دبليو 520 موديل 2014| صور

وقت ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. عندما يوافقها عبد يحقق الله مراده

مزق جسده بـ سكينة ..الإعدام يواجه قاتل عجوز إمبابة

أخبار التوك شو.. الكشف بـ600 و800 جنيه.. مصطفى بكري: بعض الأطباء يستغلون المرضى.. وعلى النقابة التدخل.. الصحة تحذر من زيادة إصابات كورونا في الشتاء

عن طريق الخطأ .. طفل يقتل والده في عيد ميلاده الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

درجة الحرارة 6 وأمطار بالقاهرة والمحافظات.. تحذيرات من طقس الـ 48 ساعة القادمة

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

يا ريت يكون عندنا.. تصريح مفاجئ من الصحة عن "أوميكرون"| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنى مع مواهب جديدة والتقط السيلفي مع الجمهور وعزف ورقص على طريقة مايكل جاكسون.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة

حكاية السهرة.. أشهر "خطافة رجالة".. من هي أول ممثلة مسيحية دفنت في البقيع؟

مدحت صالح يشعل مسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي

امرأة صفق لها الشيطان.. استدرجت طليقها وذبحته بعد ارتباطه وأخرجت لسانها لخطيبته

فيديو

تسبب أمراضا خطيرة .. هيئة الدواء تحذر من استخدام تركيبات زيادة الوزن

شيرين تتجاوز أزمة الطلاق .. حقيقة سخرية هنيدي من خسارة المنتخب المصري

بعد إقرارها رسميا.. تعرف على موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا "فيديو"

ستؤثر على الاتصالات .. فاروق الباز يحذر من عاصفة شمسية ستضرب كوكب الأرض "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ