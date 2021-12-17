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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل تسمم الدم يسبب الوفاة؟

صدى البلد

تسمم الدم" ليس مصطلحًا طبيًا. ولكن نظرًا لاستخدام المصطلح غالبًا ، فإنه يشير إلى وجود بكتيريا في الدم (تجرثم الدم) أو عدوى في الدم - وليس مادة سامة في الدم. 

ولكن يمكن أن تتطور تجرثم الدم والعدوى إلى تعفن الدم والصدمة الإنتانية - وهي أمراض خطيرة تحتاج إلى عناية طبية فورية.

إذا كنت قد عانيت مؤخرًا من مرض أو إجراء طبي أو الأسنان ، مثل عدوى الجرح أو إزالة الأسنان ، أو بقيت في المستشفى ، ولديك أي من العلامات والأعراض التالية ، فاستشر طبيبك على الفور:

حمى مفاجئة
قشعريرة برد مع أو بدون رج
يتم تأكيد تشخيص تجرثم الدم أو العدوى عن طريق مزارع الدم.

أثناء العلاج ، ستحتاج إلى البقاء في المستشفى وتناول المضادات الحيوية الوريدية. بدون علاج سريع ، يمكن أن تنتشر تجرثم الدم أو العدوى إلى مناطق أخرى مثل صمامات القلب أو الأنسجة الأخرى. أو يمكن أن يتطور إلى تعفن الدم الشديد والصدمة الإنتانية ، والتي قد تكون مهددة للحياة.


هل تسمم الدم يسبب الوفاة


في حين أن أي نوع من أنواع العدوى - البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية - يمكن أن يؤدي إلى تعفن الدم ، فإن العدوى التي تؤدي بشكل أكثر شيوعًا إلى الإنتان تشمل التهابات:

الرئتين ، مثل الالتهاب الرئوي
الكلى والمثانة وأجزاء أخرى من الجهاز البولي
الجهاز الهضمي
مجرى الدم (تجرثم الدم)
مواقع القسطرة
جروح أو حروق
عوامل الخطر
هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بالإنتان ، بما في ذلك:

كبار السن
الطفولة
ضعف جهاز المناعة
داء السكري
أمراض الكلى أو الكبد المزمنة
القبول في وحدة العناية المركزة أو الإقامة الطويلة في المستشفى
الأجهزة الغازية ، مثل القسطرة الوريدية أو أنابيب التنفس
الاستخدام السابق للمضادات الحيوية أو الستيرويدات القشرية

مع تفاقم تعفن الدم ، يضعف تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية ، مثل الدماغ والقلب والكليتين. قد يتسبب الإنتان في تخثر دم غير طبيعي ينتج عنه جلطات صغيرة أو انفجار الأوعية الدموية التي تتلف أو تدمر الأنسجة.

يتعافى معظم الناس من تعفن الدم الخفيف ، لكن معدل الوفيات بسبب الصدمة الإنتانية حوالي 40٪. أيضًا ، تعرضك نوبة من تعفن الدم الشديد لخطر أكبر للإصابة بالعدوى في المستقبل.

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