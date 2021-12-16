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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان 2022| ماجد المصري يستعد لتصوير مشاهد مسلسله سيد بابلو

ماجد المصري
ماجد المصري

يحضر النجم ماجد المصري ، حالياً لتصوير مشاهد مسلسله "سيد بابلو" الذي سيعرض في ماراثون دراما رمضان 2022، ويدور حول كيفية التصدى لعصابة تعمل بتجارة الأعضاء، وانضم الفنان الشاب محمد أيمن، لفريق عمل مسلسل سيد بابلو خلال الفترة الأخيرة. 

جاء ترشيح محمد أيمن عبد الرازق، من خلال صناع «سيد بابلو» الفنان ماجد المصري والمؤلف حسان دهشان والمخرج إبراهيم فخر والمنتج ممدوح  شاهين، والذين يعكفون حالياً على عقد جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية والانتهاء من ترشيح جميع الأبطال المشاركين فى حلقات المسلسل.

 

تفاصيل مسلسل سيد بابلو لـ ماجد المصري

المسلسل الجديد ينتمي إلى الدراما الشعبية ويتخلله بعض مشاهد الأكشن، وتدور أحداثه في إطار درامي مشوق، يناقش قضايا اجتماعية مهمة، ومن بينها قضية الاتجار بالبشر، وذلك ضمن عمل اجتماعى أكشن شامل، يحتوى على خطوط متشابكة ومختلفة، ستكشف عنها الحلقات الدرامية.

وكان المسلسل مقرر له العرض خارج سباق رمضان لكن جهة الإنتاج قررت عرضه ضمن الموسم الرمضانى 2022، هو سبب تأجيل بدء تصويره حتى الآن، ومن المقرر ان يتم تصوير أولى مشاهد "بابلو" خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك عقب الإعلان عن جميع أبطال المسلسل.


بدأ محمد أيمن مسيرته الفنية من خلال مسلسل "ضد مجهول"، كما قدم عدد من العروض على خشبة مسرح نجيب الريحاني والهوسابير، حصل خلالها علي ردود وأراء إيجابية تشيد بموهبته، وحضوره القوي والتي كان سبب ترشيحه للحصول على العديد من الجوائز الفنية.

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