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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جولات تفقدية بالمدينة الرياضية .. "صبحي" يشهد انطلاق بطولة اللياقة التنافسية

صدى البلد

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم الجمعة البطولة الأولى للياقة التنافسية بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية "ستريت وورك أوت"، والاتحاد الرياضي للجامعات، بمشاركة 40 جامعة وتقام فعاليتها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

البطولة برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.


تأتي البطولة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "الرياضة أسلوب حياة"، لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين كافة أفراد الأسرة المصرية بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة.

وفي سياق متصل يعقد وزير الشباب والرياضة عدة اجتماعات على هامش أنشطة البطولة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى جانب تفقده لبعض المنشآت الشبابية والرياضية .


وأبدى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سعادته بالإقبال الكبير من شباب وفتيات الجامعات المصرية على أول بطولة جامعية للياقة التنافسية، وهو ما يؤكد على نجاح استراتيجية الدولة فى العمل على خلق جيل من الشباب يعي أهمية ممارسة الرياضة كجرء لا يتجزأ من نشاطه اليومي، وهو ما يتوافق مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة لكافة المواطنين المصريين.


وأشاد "صبحي"، بنجاح اتحاد رياضات الشارع واللياقة التنافسية ، ووصوله خلال فترة قليلة منذ تأسيسه إلى آلاف الشباب المصري، وهو أحد الاتحادات النوعية التى تهدف إلى الاهتمام وتشجيع رياضة الممارسة، مشيرًا إلى أنه شاهد قبل أيام بطولة العالم للياقة التنافسية بمرحلتيها المحترفين والأساتذة، والتى شهدت مشاركة أكثر من 750 لاعبا ولاعبة يمثلون 77 دولة.
 

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هناك خطة طموحة من خلال اتحاد رياضات الشارع واللياقة التنافسية وغيره من الهيئات والمبادرات التابعة للوزارة للعمل على نشر رياضة الممارسة، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء "الجيم المفتوح" فى الحدائق والميادين العامة، لتشجيع كافة أفراد الأسرة المصرية على ممارسة الرياضة، فضلًا عن عمل دوري لمراكز الشباب للياقة التنافسية "FIT MAN"، على غرار مهرجان إبداع، وذلك لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتفجير صفاتهم الإبداعية.


ومن جانبه أكد الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات عن ثقته فى نجاح البطولة، والتى رغم ضيق الوقت للإعلان عنها، والذي لم يتخط أكثر من 10 أيام، إلا أنها شهدت اهتمام وإقبال كبير من الجامعات على المشاركة.

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