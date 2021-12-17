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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منح إيزابيل أوبير جائزة الدب الذهبي الفخرية من مهرجان برلين السينمائي الدولي

إيزابيل أوبير
إيزابيل أوبير

اختارت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير لمنحها جائزة تكريمية عن مجمل مسيرتها خلال الدورة الثانية والسبعين.

تقام الدورة المقبلة من مهرجان برلين السينمائي في الفترة من 10 إلى 20 فبراير 2022، وفق ما أعلنه المنظمون بحسب موقع ديدلاين الأمريكي. 

تتسلم إيزابيل أوبير جائزة الدب الذهبي الفخرية عن مسيرتها المميزة، يوم 15 فبرايل المقبل، خلال يوم مخصص لعرض سبعة من نحو 150 فيلماً سينمائياً وتلفزيونياً ومسلسلاً شاركت فيها.

وفي بيان صادر عن المهرجان، وصف مديره إيزابيل أوبير التي تبلغ من العمر 68 عاما، بأنها "فنانة لا تُضاهى" و"لا تتردد في المجازفة أو معارضة التيار السائد".

وشددا على أن تكريم إيزابيل أوبير التي كانت ملهمة كلود شابرول، هو بمثابة "فعل إيمان بكون السينما نوعا مستقلامن الفن".

وتؤدي أوبير التي سبق أن حصلت على عدد من الجوائز، الدور الرئيسي في فيلم "آ بروبو دو جوان" للمخرج لوران لاريفيير والذي يعرض ضمن مهرجان برلين في 15 فبراير.

وسبق لأوبير أن شاركت في سبعة أفلام عُرضت في مهرجان برلين، بينها "8 فام" لفرنسوا أوزون و "لافونير" للمخرجة ميا هانسن لوف، وعرض لها 20 فيلما في مسابقات المهرجان. 

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