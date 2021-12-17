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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من المحلات.. طريقة عمل فراخ مقرمشة

طريقة عمل فراخ مقرمشة
طريقة عمل فراخ مقرمشة

فراخ مقرمشة من الأطباق الرئيسية التي يعشقها الكبار والصغار نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ مما يدفع العديد إلي تناولها و شرائها من المطاعم.

 

تعتبر فراخ مقرمشة من الأكلات التي تتمتع بالعديد من الوصفات المتنوعة و المختلفة  التي تتناسب مع ربات المنزل، فيحرص دائما خبراء الطعام والشيفات على تقديم الوصفات السهلة و الشهية التي يمكن تطبيقها في المنزل والاستغناء عن شراء فراخ مقرمشة من المطاعم.

 

طريقة عمل الفراخ المقرمشة بعد السلق

الفراخ المقرمشة بعد السلق من أكثر الوصفات التي تيحث عنها ربات المنزل، قدم  الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل الفراخ المقرمشة بعد السلق.

مقادير الفراخ المقرمشة بعد السلق

دبابيس دجاج – صدور دجاج – أجنحة دجاج 

ثوم

 ليمون 

دقيق بيض

 لبن 

دقيق سيمولينا 

نشا 

جبنة بارميزان

 كورن فليكس 

كمون

 بهارات

 بودرة ثوم

 بودرة بصل 

ملح

 فلفل أسود 

زبادي 

بقدونس 

روزماري

 جزر 

طريقة تحضير الفراخ المقرمشة بعد السلق

- ضعي الماء في حلة على النار وضيفي إليها روزماري وملح و فلفل ومكعب مرقة وبصل وجزرة مقطعين شرائح، ورشة ثوم وبصل بودر وبهارات وكمون.

- تفتح دبابيس الدجاج بالسكين ثم توضع على النار مع التوابل وتترك لتغلي غلوتين

- يخلط الدقيق مع دقيق السيمولينا والنشا مع بهارات وملح وفلفل، ويقلبو جيدا، ثم تضاف إليهم دبابيس الدجاج ويقلبو جيدا.

- يخلط البيض باللبن جيدا ويضافا إلى الدجاج ويقلبو جيدا، ثم يضافو إلى الخلطة، ثم يضاف الكورن فليكس وكل البهارات والملح والفلفل.

-ثم توضع في الكورن فليكس وتقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي. وتقدم مع البطاطس الشبس

 

طريقة عمل الفراخ المقرمشة للشيف محمد حامد

الفراخ المقرمشة تعتبر من الأكلات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص، لذلك قدم الشيف محمد حامد طريقة عمل الفراخ المقرمشة في المنزل.

مقادير الفراخ المقرمشة 

كيلو صدور دجاج مقطعة إلى أصابع 

كوب دقيق

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة جبنة بارميزان مبشورة

نصف ملعقة صغيرة ثوم باودر

كوب كورن فليكس

 ملعقة صغيرة بابريكا

نصف كوب لبن رائب

 ملح وفلفل أسود

 

طريقة تحضير الفراخ المقرمشة 

نتبل الدجاج بالملح والفلفل الأسود ، ثم نضعه جانباً لمدة 30 دقيقة.

   في وعاء ، ضعي البيض واللبن والملح والفلفل الأسود وقلب جيدا.

وعاء آخر ، ضعي كورن فليكس والثوم والبابريكا وقلب جيدًا.

اغمس الدجاج في الدقيق ثم البيض والكورن فليكس.

تقلى الدجاج  في زيت غزير ومغلي حتى تصبح ذهبية.

نضع الدجاج في طبق التقديم ، ثم نضع الجبن  ونقدمها مع الكاتشب وصلصة جبن الشيدر.

 يقدم ساخنا.

 

 

طريقة عمل الفراخ المقرمشة للشيف حسن

قدم الشيف حسن طريقة عمل الفراخ المقرمشة أحلي من المطاعم و بأقل المكونات و أسهل الخطوات أيضا فيما يلي.

مقادير الفراخ المقرمشة 

دجاجة 8 قطع 

لتر ماء مغلى

 2  حبهان

كرفس وكرات

بصله 4 قطع 

ليمونه شرائح

 

- لغطاء الفراخ المقرمشة

نصف ملعقه صغيرة ملح 

نصف ملعقه صغيرة فلفل 

 نصف ملعقه صغيرة بهارات فراخ

ملعقه كبيرة هريسه حاره

كوب وربع دقيق

ملعقه كبيرة خلطه البهارات 

نصف ملعقه كبيرة بصل بودر 

نصف ملعقه كبيرة ثوم بودر

نصف ملعقه كبيرة ملح 

نصف ملعقه كبيرة بيكنج بودر

ملعقه كبيرة نشا 

زيت للقلى

ماء مثلج

 

-الخلطه البهارات

 نصف ملعقه كبيرة ورق لورا بودر

نصف ملعقه كبيرة بقدونس بودر

نصف ملعقه كبيرة فلفل 

نصف ملعقه كبيرة بابريكا بودر

نصف ملعقه كبيرة ثوم بودر

نصف ملعقه كبيرة بصل بودر

نصف ملعقه كبيرة كارى بودر

1 نصف ملعقه كبيرة زعتر بودر

 

 

طريقه تحضير الفراخ المقرمشة

- فى اناء على النار فى ماء مغلى وحبهان وبصله وكرفس وكرات وشرائح ليمون نضيف الفراخ لمدة 15 دقيقه ونضعها فى ماء مثلج .

-ثم تصفي و نتركها حتي تبرد .

- فى بوله نتبيل قطع الفراخ بملح وفلفل وبهارات فراخ 

- وفى بوله أخري  نخلط دقيق وثوم وبصل بودروملح وبيكنج بودر ونشا(لعمل الخلطه فى بوله ورق لورا وفلفل وبقدونس وثوم وبصل بودر وكارى وزعترو يقلب جيدا  ثم نأخذ  ملعقتين ونضيفهم على خليط الدقيق ونقلبهم جيدا.

- نأخذ قطع الفراخ نضعها فى ماء مثلج ثم فى دقيق ثم فى ماء مثلج ثم فى دقيق ثم فى ماء مثلج

- وفى اناء على النار فى زيت سخن عميق نقلى قطع الفراخ( نتركها  10 دقائق على نارعاليه ونخفض الحراره ثم نتركها تطهي على نارهادئة)

- وتقدم 

 

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فراخ مقرمشة طريقة عمل الفراخ المقرمشة بعد السلق طريقة عمل الفراخ المقرمشة للشيف محمد حامد طريقة عمل الفراخ المقرمشة للشيف حسن مقادير الفراخ المقرمشة

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