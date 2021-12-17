بصوت دب.. سامسونج تابلت Galaxy Tab A7 Lite للأطفال .. سعر ومواصفات

أطلقت شركة سامسونج جهاز تابلت Galaxy Tab A7 Lite المخصص للأطفال بعدد من الميزات المذهلة وبسعر رخيص، حيث يتميز التابلت بمجموعة كبيرة من المحتوى الترفيهي والتعليمي، بالإضافة إلى عدد كبير من الألعاب.

وبحسب موقع GSMArena فإن سامسونج أطلقت تابلت Galaxy Tab A7 Lite للأطفال في الأسواق الروسية، حيث من المنتظر إطلاقه في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، مع أكثر من طراز .

ويتميز تابلت Galaxy Tab A7 Lite للأطفال بعدد من ميزات المراقبة الأبوية التى تسمح للآباء رؤية المحتوى الذى يتعرض له أطفالهم، كما يمكنهم التابلت من التحكم في المحتوى الذى يشاهدونه، كما يحتوى التابلت على مساعد صوتى خاص بلأطفال.

سامسونج تابلت Galaxy Tab A7 Lite للأطفال

ويمكن للأطفال استخدام تابلت Galaxy Tab A7 Lite وفتح التطبيقات والألعاب وإجراء المهام المختلفة، من خلال المساعد الصوتى الذى عبارة عن صوت دب يدعى Marusia ، يقوم بقراءة القصص وعزف الموسيقى ولعب الألعاب.

سامسونج تابلت Galaxy Tab A7 Lite للأطفال



ويحتوى تابلت Galaxy Tab A7 Lite للأطفال على ألعاب مثل Lego TV ، و Toca Boca ، و Kikoriki ، كما يتميز بتصميم خلالب بعدد من الألوان، و حافظة واقية ناعمة، وشاشة من نوع LCD قياس 8.7 بوصة بدقة 1340 × 800 بكسل.

ويعمل تابلت Galaxy Tab A7 Lite للأطفال بمعالج من نوع Helio P22T من شركة ميديا تيك، مع ذاكرة الوصول العشوائي 3 جيجابايت وتخزين داخلى 32 جيجابايت ، بالإضافة إلى بطاقة توسعة microSD.

ويمتلك تابلت Galaxy Tab A7 Lite للأطفال بطارية سعة 5000 مللى أمبير ، وسعر يبدأ من 205 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 3 آلاف و 226 جنيه مصرى.

