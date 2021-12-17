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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتكريم الناجحات .. الجامعة العربية تستضيف ملتقى رياضة المرأة .. مارس 2022

خالد فهد الهميم يلتقي
خالد فهد الهميم يلتقي السفيرة هيفاء أبو غزالة

التقى خالد فهد الهميم مدير عام ملتقى رياضة المرأة العربية بالسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس ‏ملتقى رياضة المرأة العربية والمقرر انعقاده 24 مارس 2022.

وقام "الهميم" بالنيابة عن الأميرة مضاوي بنت المنتصر بن سعود  الرئيس الفخري للملتقى ، بتقديم الشكر والإمتنان للجامعة العربية على قبول هذه المبادرة ورعايتها وكونها شريكا رئيسيا لهذا الملتقى الذي يقام لأول مرة على مستوى الوطن العربي. 


ومن جانبه قال خالد الهميم إن رئاسة السفيرة هيفاء أبو غزالة لملتقى رياضة المرأة العربية هو مكسب كبير لهذا الملتقى فهي تعتبر من أوائل القيادات المهتمة دائما بخدمة المجتمع المدني مشيرا إلى أن الملتقى يسعى للاستفادة بخبراتها لإنجاح هذا الحدث.

ويعقد ملتقى رياضة المرأة العربية في جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 24 مارس 2022، ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على السيدات العربيات اللاتي استطعن تحقيق نجاحات في مجال الرياضة وعرض نماذج مختلفة من التجارب الناجحة للرياضيات العرب.

كما سيتم خلال الملتقى تكريم القيادات النسائية الرياضية في مختلف الدول العربية وتكريم اللاعبات العربيات الحاصلات على ميداليات أولمبية.

جامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة المرأة العربية خالد فهد الهميم ملتقى رياضة المرأة العربية

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