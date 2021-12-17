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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فاتورة ضرائب تاريخية تنتظر إيلون ماسك .. تفاصيل

ايلون ماسك
ايلون ماسك

في خلاف آخر على «تويتر» بين مؤسس شركة «تسلا» إيلون ماسك، وسياسي أميركي، دخل الملياردير هذه المرة في نقاش مع السيناتورة إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس، حيث ادّعى أن فاتورة ضريبة الدخل الخاصة به ستكون أكبر من أي فاتورة أخرى في التاريخ.

ووفقاً لموقع «فورتشون»، كتب ماسك على «تويتر»: «إذا فتحت عينيك لمدة ثانيتين، ستدرك أنني سأدفع ضرائب أكثر من أي أميركي في التاريخ هذا العام».

وأتى ذلك رداً على انتقاد وارن عبر الإنترنت لقانون الضرائب في البلاد، والذي وصفته بأنه «مزوّر»، جنباً إلى جنب مع ضربة موجعة لملياردير «تسلا». 

لطالما كانت وارن من أشد المؤيدين لفرض ضريبة الثروة، التي من شأنها أن تفرض ضرائب ليس فقط على دخل الأميركيين الأكثر ثراءً، ولكن أيضاً على أصولهم. لم يمرر الكونغرس ضريبة الثروة بعد، على الرغم من أن سياسيين ديمقراطيين آخرين أعربوا عن دعمهم لها.

وكتبت وارن على «تويتر»: «دعونا نغير قانون الضرائب المزور حتى يدفع شخصية العام الضرائب فعلياً».
 



وادعاءات وارن حول أن ماسك لا يدفع الكثير من الضرائب يبدو أنها مدعومة بأدلة. كشف تحقيق أجرته شركة «برو بابليكا» عام 2018 أن ماسك، الذي كان ثاني أغنى شخص في العالم في ذلك الوقت، لم يدفع شيئاً من ضرائب الدخل الفيدرالية في ذلك العام. ودفع ضرائب أقل من 70 ألف دولار في عامي 2015 و2017.

والرئيس التنفيذي لشركتي «سبيس إكس» و«تسلا» هو الآن أغنى شخص في العالم بثروة صافية قدرها 251 مليار دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات. لا يحصل حالياً على راتب نقدي، وبدلاً من ذلك يمتلك أسهماً فقط.

قام ماسك ببيع أسهمه في «تسلا» بشكل كبير منذ أن أعلن على «تويتر» الشهر الماضي أنه سيتخلص من 10% من أسهمه.

ولقد باع الآن ما يقرب من 13 مليار دولار من أسهم «تسلا» منذ أكتوبر، والتي ستخضع لضريبة الدخل. وفقاً لشبكة «سي إن إن»، سيتعين على ماسك دفع 7.6 مليار دولار على الأقل كضرائب لعام 2021، ويمكن أن يصل هذا الرقم إلى 15 مليار دولار، اعتماداً على مقدار الأسهم التي يبيعها.

إذا كان الديمقراطيون قادرين على تمرير ضريبة الملياردير كجزء من خطة «إعادة البناء بشكل أفضل»، فقد يُطلب من ماسك دفع ضرائب تصل إلى 50 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الأولى.

وتحدث ماسك في السابق عن الخطط لفرض ضرائب على المليارديرات بمعدلات أعلى. وكتب على موقع «تويتر» في أكتوبر: «في النهاية، عندما تنفد أموالهم من الآخرين... يأتون من أجلك».

 

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