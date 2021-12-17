إلا اللعبة دي| عمرو عبد الجليل يغني شعبي لأول مرة .. شاهد

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم " مربع برمودة" النسخة الشعبي من كليب أغنية "الا اللعبة دي"، الأغنية الدعائية للفيلم، وظهر في الاغنية النجم عمرو عبد الجليل وهو يغني شعبي لأول مرة، بجانب كل من النجم مصطفي خاطر وكنكا وديزل.

فيلم مربع برمودة

فيلم "مربع برمودة" تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وبطولة مصطفى خاطر، عمرو عبد الجليل، هنا شيحا، محمد ثروت، محمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت انتاج شركة The Gate للمنتج عاطف كامل وشركة Yellow Tape Tech للمنتج احمد البطل، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من الاحداث الكوميدية.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بالسينمات بداية من يوم 22 ديسمبر في مصر والدول العربية.



فيلم مربع برمودة

عمرو عبد الجليل في سهرانين:

من جهة أخرى، حل الفنان عمرو عبد الجليل والمطربة أمينة، ضيفين على الفنان "أمير كرارة"، ببرنامج "سهرانين"، المذاع عبر قناة "أون إي".

وتحدث عمرو عبدالجليل، عن أولاده قائلا: "عبدالجليل عنده 26 سنة، وعبدالرحمن 3 سنوات"، لافتا: "الصغير هو اللي واكل دماغي وأنا أعبط منه.. عبدالرحمن لسه صغير وعبيط، بس أنا ببقى أعبط منه أما بكون معاه".

وأضاف عمرو عبدالجليل: "وأنا صغير كان بيجنني، وكان ليه مواقف مضحكة وإفيهات عجيبة معايا".

وتحدث "عبدالجليل"، عن أول يجمعه بالأستاذ يوسف شاهين، قائلا: "كان في مسرحية بجامعة القاهرة، وكانت حينها طالب في المعهد"، مردفا: "أول دول عملته في المعهد كان كوميدي، لذلك صنفوني كوميدي، وكنت أي حاجه أعملها على المسرح يضحكوا واتضايقت جدا من الموضوع".

وأشار: "كان نفسي أعمل دور بعيد عن الكوميدي، وفي مسرحة الجامعة كنت حريص أني مقولش ولا إفيه، لأن الجمهور كان جديد عليا".

وأوضح: "عملت المسرحية دون ولا إفيه، والأستاذ يوسف شاهين اتفرج عليها، ومكنتش أعرف أنه موجود"، مردفا: "الأستاذ يوسف شاهين أحس أني ممثل كويس، وبعد المسرحية طلع بارك لنا وسلم علينا، وبعد كام المكتب بتاعه كلموني علشان مسرح نجم، ومصدقتش، وحددوا معايا معاد أقابله في المكتب".