تفاصيل مسرحية البتاع عن نص لينيني الرملي

يستعد فريق شمعة وملاحة للفنون والدراما تقديم التجربة الثامنة للفريق وهي مسرحية بعنوان البتاع على مسرح تياترو آفاق برمسيس، وسيتم تقديم عرضين يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر يبدأ الأول الساعة الخامسة مساء، بينما يبدأ الثاني في السابعة والنصف.

ويستمر تقديم العرض المسرحي البتاع يومي الأثنين والثلاثاء الموافق 27 و28 من ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

جدير بالذكر أن مسرحية البتاع من إعداد وصياغة الكاتب الكبير "ناجي عبد الله" عن نص مسرحي بعنوان (الشيء) للكاتب الكبير "لينين الرملي" ومن إعداد موسيقي وإخراج مايكل تادرس.

أبطال مسرحية البتاع

مسرحية البتاع من بطولة: "ياسمين القليوبي، وياسين قمر، وتيمون، وديفيد مكرم، وشمس، وكوكي، وهبة إمام، وتيكا فواز، ومينا عبدالله، وأيمن سمير، ومصطفى كريم، ومفيد منير، وبولا الفريد، وفيلو طارق، وكيرلس نادي، وساهر، واندرو عادل، وميرنا فكري، ومصطفى حسام، وآدم، ومينا مرعي، وأشرف كمال، ومريم محفوظ، وبيشوي منير، وخالد منتصر، ومونيكا نبيل، ومايكل تادرس".



وعن سبب تسمية العرض المسرحي بـ البتاع يقول المخرج "مايكل تادرس" : هذه الكلمة من عبقريات اللغة العامية المصرية لأنها قادرة أن تحل محل أي شيء لا تستطيع وصفه، أو لا تتمكن من تذكره، أو لا تفهمه، أو حتى تخجل من ذكره، ولذلك فمعنى كلمة (بتاع) التي يقولها أي شخص يتحدد وفقا لطريقة النطق أو ال Body Language وحتى تعابير الوجه.