مغنية عالمية شهيرة تروي معاناتها مع الأفلام الإباحية

بالفيديو..

كشفت المغنية العالمية بيلي إيليش الحائزة على عدة جوائز "غرامي"، عن إدمانها على مشاهدة الأفلام الإباحية من سن 11 عاما، وكيف تسبب ذلك في إفساد حياتها العاطفية.

وقالت إيليش في مقابلة مع راديو "سيريز أكس أم"، إنها تعتقد أن الأفلام الإباحية تعتبر "وصمة عار... كنت أشاهد كثيرا من المواد الإباحية، ولأكون صريحة بدأت بذلك عندما كنت في الحادية عشرة من عمري".

وأضافت إيليش، التي ستحتفل بعيد ميلادها الـ20 السبت المقبل، أنها غاضبة الآن من نفسها لاعتقادها في السابق أن مشاهدة المواد الإباحية بكثرة أمر جيد.

وأشارت إلى أن "هذه الأفلام دمرت عقلها تماما وتسببت بشعورها بأنها محطمة لأنها تعرضت للكثير من الإباحية"، موضحة أنها "عانت من الكوابيس لأن بعض المحتويات الذي شاهدته كان عنيفا ومسيئا للغاية".

وتعد إيليش أصغر فنان في التاريخ يفوز بأربع جوائز "غرامي" في نفس العام وذلك في عام 2020 عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاما فقط.

إصابتها بفيروس كورونا:

أعلنت النجمة العالمية بيلي أيليش إصابتها بفيروس كورونا، وقالت إنها لا تزال تعاني من آثار جانبية.

وكشفت أيضًا عن المتاعب التي سببتها لها الشهرة في سن صغيرة، وصدمتها من المسؤوليات الملقاة على عاتقها كلما تقدمت في العمر.

وأوضحت بيلي في حديثها ضمن البرنامج الإذاعي "The Howard Stern show" أن حالتها كانت خطيرة وكادت تموت، وعبرت قائلة: "أريد أن أوضح أن السبب في أنني بخير الآن هو اللقاح".

وكذلك أشارت بيلي إيليش، إلى أن اللقاح أنقذ حياة شقيقها الموسيقي فينياس أيضاً، وكذلك أنقذ والدها وأصدقاءها من انتقال العدوى إليهم.

وتصدرت أغنية “Your power” لـ بيلي إيليش، تريند رقم 7 بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع ”يوتيوب".

وتجاوزت الأغنية الـ 18 مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها على القناة.

يعد هذا الفيديو كليب هو الرابع الذي تخرجه بيلي إيليش لنفسها، وتم تصويره في كاليفورنيا شمال لوس أنجلوس، وضم ثعبان أناكوندا تزن 80 رطلا.

وطرحت بيلي إيليش ألبومها Happier Than Ever ، وهو الثاني في مسيرتها الفنية، بحسب موقع فاريتي.