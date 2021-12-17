النجاح لا يعرف أعذارا.. محاضرات تثقيفية وفنية بقصر ثقافة شرم الشيخ

فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافى والفكرى وتشجيع الأدباء والمبدعين، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء الثقافي.

أقام قصر ثقافة شرم الشيخ محاضرة بعنوان "النجاح لا يعرف اعذار"، حاضرتها علياء عمر، تحدثت فيها عن النجاح واهم اسباب النجاح ولابد سعي كل فرد وراء نجاحه بدون تأجيله أو تأخره حتي لو واجته صعوبات اتجاه ذلك مؤكدة علي الاستمرارية في المواصلة لوضع الخطط والحلول وعدم التبرير أو اختلاق اعذار تؤجل ذلك النجاح، كما اوضحت عمر خلال حديثها اهم عوامل النجاح "الاطلاع، القراءة، المعرفة"، تحت اشراف نهي كمال.

كما استقبل القصر زيارة لمدرسة الفيروز الابتدائية بمدينة شرم الشيخ قدم خلالها محاضرة بعنوان "فن التمثيل" للمخرج ابراهيم اسماعيل تحدث فيها عن فن التمثيل وتعريف الدرامة بانواعها، وما يميز الممثل المبدع وكيف يستخدم حواسه في التمثيل، وشارك اسماعيل أثناء المحاضرة الطلاب المشاركين، وقام بتوزيع مكافأت مادية للإجابة الصحيحة، تحت اشراف محمد العداسي، و محمود خلاف.

واستكمالا لدورات نادي التكنولوجيا قام فيها محمد العداسي بعمل دورة مايكروسوفت وورد بنادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة شرم الشيخ، شرح فيها كيفية التعامل معه وخصائصة في الجانب النظري، ثم تدريب المشاركين بانفسهم حتي يتمكنوا من العمل عليه في الجانب العملي.