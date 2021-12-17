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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب إسرائيل.. 3 من نجوم الكرة العربية ينسحبون من مباراة أساطير العالم

ماجر وحليش وصايفي
ماجر وحليش وصايفي

انسحب رابح ماجر ورفيق حليش ورفيق صايفي لاعبي منتخب الجزائر السابقين، من المباراة الاستعراضية التي جمعت أساطير الكرة العربية ونظرائهم أساطير الكرة العالمية، على هامش بطولة كأس العرب والمقامة بقطر.

 

وجاء انسحاب الثلاثي الجزائري، بسبب تواجد  المدرب الإسرائيلي أفرام جرانت كمدير فني لمنتخب أساطير العالم.

 

ولاقى قرار انسحاب الثلاثي، تأييدًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

 

وشارك في المباراة ضمن فريق أساطير العرب، وائل جمعة مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي سابقًا.

 

وتُختتم بطولة كأس العرب غدًا السبت، حيث تُقام المباراة النهائية بين تونس والجزائر، فيما تلعب مصر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام قطر.

منتخب مصر النادي الأهلي نادي الأهلي منتخب الجزائر رابح ماجر كأس العرب

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