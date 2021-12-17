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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تامر عبد القادر عن إطلاق أول مسلسل أبطاله من ذوي الهمم: ليس لدينا فئات مهمشة

النائب تامر عبد القادر
النائب تامر عبد القادر

قال النائب تامر عبد القادر عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن كل المبادرات التي تدعم فئة ذوي الهمم، تاتي من منطلق الاهتمام الكبير التي توليه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  بهذه الفئة، موضحا أن الرئيس السيسي قدوة يحتذى بها في التعامل معهم وتلبية كل متطلباتهم.

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ونوه النائب تامر عبد القادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان احتفالية قادرون باختلاف المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، شهدت مواقف انسانية عديدة من قبل الرئيس السيسي، مشيرا إلى إبداء شاب من ذوي الهمم يدعى عبد الرحمن، رغبته في أن يصبح مقدم برامج تليفزيونية، لتناول قضايا ذوي الهمم، وعلى الفور ، فاجأه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حين وافق على تحقيق رغبته في أن يصبح إعلاميا، وتنفيذها فورا.

وثمن عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، فكرة عمل أول مسلسل في العالم العربي أبطاله من ذوي الهمم  بمسمى" القضية 404، منوها أنها ستودي إلى تنمية وتطوير أفكارهم الفنية، حيث أنهم يمتلكون العديد من الابداعات والمزايا على الرغم من إعاقتهم، وبالتالي فكرة استغلالها من قبل الدولة يؤكد درايتها بأنهم كنز يجب دمجه في المجتمع.

وأشار النائب تامر عبد القادر، إلى أن فكرة عمل مسلسل ابطاله من ذوي الهمم يؤكد طاقتهم الإبداعية، كما أنها رسالة للعالم بأن مصر لن تتخلى عن أي فئة بالمجتمع، وقامت بالقضاء على جملة كانت متواجدة قبل ذلك وهي " فئات مهمشة"، قائلا:" لم يعد لدينا فئات مهمشة".

وشهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في إطار احتفالات شهر ديسمبر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إطلاق مبادرة "عالم موازي " أول مسلسل في العالم العربي أبطاله من ذوي الهمم وهو  " القضية ٤٠٤".

 

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة التضامن الإجتماعى ذوي الاحتياجات الخاصة نيفين القباج النائب تامر عبد القادر

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