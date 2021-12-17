أستاذ اجتماع سياسي: الخداع بالألقاب الوهمية ثقافة منتشرة ومواجهتها ضرورة.. فيديو

قال الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، إن انتشار الفساد في المؤسسات ساعد في تنامي ظاهرة الخداع باسم الدولة.

وأضاف "زايد"،خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "انتشار المخادعين بالألقاب الوهمية أصبحت ثقافة منتشرة ومواجهتها ضرورة".

وأكد الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ،: "نحتاج لتشديد الإجراءات الرادعة حيال المخادعين بالألقاب الوهمية".



وخصص الإعلامي أحمد الطاهري، حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، لمناقشة قضية "الخداع باسم الدولة.. وكيف تأخذ حذرك من مدعي الصفات الرسمية؟".

