مهنة شريفة.. فيفي عبده: الرقص لغة عالمية لا تحتاج لمترجم .. فيديو

أكدت الفنانة فيفي عبده، أن الرقص فن على مستوى العالم ولا يمكن اعتبارها مهنة غير شريفة، قائلة: "مش كل الناس بتقول الرقص شغلة غير شريفة واللي بيقول كده ملوش دعوة يخليه في حاله، واللي يحب يتفرج، ودي لغة على مستوى العالم مش مصر بس".

وأضافت الفنانة فيفي عبده، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها راقصة على مستوى العالم وليس مصر فقط، موضحة أنها عانت هي وزملاؤها بسبب نظرة المجتمع الى الرقص، ولكن الرقص فن شرقي ولغة لا تحتاج الى متجرم.

وتابعت: "الرقص مملكتي.. اتحرمت من طفولتي وكنت بشتغل ونفسى اعمل قصة حياتي أنا اللى احكيها بنفسي زي ما أنا حسيتها بدون تذويق كلام واحكي قصة حياتي من معاناة وخداع ونجاح واحكى بصدق من القلب للقلب ومشواري كان صعب قوي".

