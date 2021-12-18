بإجمالى 30 ألف شهريا .. مضارب الأرز تورد للتموين 240 ألف طن لمدة 8 شهور

قال مجدي الوليلى نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات إنه تم الاتفاق بين عدد من مضارب الأرز ووزارة التموين على توريد 240 ألف طن لصالح البطاقات التموينية لمدة 8 أشهر.



وأوضح في تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” أن الكميات المقرر توريدها تسجل نحو 30 ألف طن أرز، حيث تتضمن 12 ألف طن شهريا من القطاع العام، و18 ألف طن من القطاع الخاص شهريا لمدة 8 شهور ، بسعر 7.5 ألف جنيه للطن.



وأشار الوليلي إلى أن ذلك السعر يعتبر مخاطرة و مجازفة لذلك لم يكن هناك اقبال من شركات كثيرة على التعاقد، خاصة أن سعر 7.5 ألف جنيه مقارنة بسعر الشعير، من الممكن ألا يغطي التكلفة، منوها أنه حتى هذه اللحظة يقوم الصناع بدراسة الأمر ولكن لا يوجد قرارات نهائية بالإسناد .



ولفت إلى أن أسعار الأرز الشعير الرفيع يسجل نحو 4700 إلى 4800 جنيه للطن، والعريض يسجل 5 آلاف جنيه للطن، منوها إلى أن سعر الأرز الأبيض يرتبط بحجم العرض والطلب وتوفير السيولة وطريقة البيع ونسبة الكسر.



وتوقع خلال الساعات القليلة القادمة أن يتم الترتيب بين وزارة التموين والمنتجين وأصحاب المضارب ، منوها أن العام الماضي كانت الأوضاع مشجعة، حيث كان يوجد مخزون استراتيجي من العام السابق، بجانب وجود أرز مستورد، ولكن هذه المرة الكميات متناسبة مع الطلب، بجانب إصرار الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على قراره بوقف تصدير الأرز، وبالتالي لا يوجد بديل أمام الصناع والتجار إلا السوق المحلي .



ونوه بأنه يتم وضع خطة استراتيجية للمكرونة لتخفيف الطلب على الأرز مما يساهم بوجود معروض جيد من الأرز يغطي احتياجات المواطنين.



وأشار إلى أنه تم زراعة نحو مليون و150 ألف طن فدان، حيث يوجد نحو 4.5 مليون طن شعير أي 3 مليون طن أرز أبيض وبالتالي يكفي احتياجات المستهلك حتى موسم حصاد الأرز المقبل.