هل فلوس الرقص حرام؟.. رد جرئ ومفاجئ من فيفي عبده

أكدت النجمة فيفي عبده، موافقتها على المشاركة بالرقص في كليب مع النجوم محمد رمضان وسعد لمجرد حال الطلب منها، قائلة: "لو اتعرض عليا رقص في كليب مع محمد رمضان أو سعد لمجرد هوافق عليهم وكل واحد منهم له طعم ولون وحال طلب العمل في نفس التوقيت هشتغل مع الفنان اللي بيحترم مواعيده".

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وأشارت الفنانة فيفي عبده، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنها لم تختلف مع المطرب هشام عباس خلال مشاركتهم فى برنامج تلفزيوني ولم تشعر بالغيرة منه، موضحة أن مدة البرنامج كانت صغيرة ومليء بالفقرات وتوقيته لم يتحملها جميعا بينهما.



وأجابت الفنانة فيفي عبده عن سؤال: هل فلوس الرقص حرام؟ بكل جُرأة .. خلال الفيديو جراف التالي :