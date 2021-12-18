برلماني يطالب بالتنسيق بين وزارة التعليم والجامعات لتأهيل المعلمين

انتقد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، ضعف تدريب وتأهيل المعلمين ولاسيما في مرحلة التعليم الابتدائى في ظل المناهج الجديدة لتلك المرحلة التعليمية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لشكوى أولياء الأمور من صعوبة مناهج المرحلة الابتدائية وبشكل خاص الصف الرابع، يرجع إلى الخلل في توصيل تلك المناهج الجديدة للطلاب، من خلال وجود معلمين مؤهلين لذلك بالإضافة إلى توافر الأدوات والإمكانيات اللازمة لذلك.

وقال عبد الله زين الدين في تصريحات صحفية له اليوم: أرى أن المناهج الجديدة التى أعدتها وزارة التربية والتعليم، جيدة وتقضى على ظاهرة الحفظ وتنقل الطلاب إلى مستويات الفهم والتفكير، ولكن نجاح تلك التجربة يتطلب وجود عدد كبير من العوامل، في مقدمتها معلمين مدربين ومؤهلين جيدا، وكذلك توصيل تلك المناهج للطلاب عبر الأنشطة العملية بشكل أكبر من الشرح النظرى، وهو الأمر الذى يتطلب توافر إمكانيات بالمدارس بالإضافة إلى تواجد المعلمين وحرصهم على التفاعل.

وتابع عضو مجلس النواب: للأسف الشديد أغلب المدارس الابتدائية في المحافظات، لم يعين بها معلمين خريجى كليات التربية، حيث يعمل بها المعلمين القدامى، مشيرا إلى أن هؤلاء المعلمين القدامى يمتلكون خبرة تعليمية كبيرة، ولكن لايمتلكون مهارات التعامل مع المناهج الجديدة، الامر الذى تسبب في شكوى أولياء الأمور حاليا من صعوبة المناهج.



وطالب النائب محمد زين الدين، بضرورة الاهتمام بتدريب المعلمين، وتأهيلهم للتعامل مع المناهج الجديدة، وذلك من خلال التدريب المستمر بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى، من خلال كليات التربية بالجامعات، وتنظيم دورات تدريبية بشأن المناهج الجديدة، حتى يتمكن المعلم من توصيل تلك المناهج بشكل شيق للطلاب.



وأكد عضو مجلس النواب، أن المعلم يتولى دور أساسى في منظومة التعليم، وبالتالي فعند الاهتمام به، سيكون هناك نتائج جيدة لتطوير التعليم على أرض الواقع، الأمر الذى يتطلب منا زيادة الاهتمام بتدريب المعلمين وتأهيلهم جيدا، للحصول على نتائج تعليمية جيدة.