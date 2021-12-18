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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عضو مجمع اللغة العربية يُهاجم طقوس الاحتفال بيومها العالمي|فيديو

صدى البلد

قال الدكتور محمد شفيع الدين عضو مجمع اللغة العربية ، إن اليوم العالمي للغة العربية يعتبر ليس له أهمية وما هو إلا طقوس شكلية لا أكثر وأنا لا أوافق عليها ، متابعًا أن الاحتفاء الحقيقي باللغة العربية هو تعزيز مكانتها في سائر البلدان العربية.


وأضاف محمد شفيع الدين خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " صباح الورد " والمُذاع على فضائية " تن" ، أنه لكي نحافظ على اللغة العربية يجب أن نحميها من هجوم اللغات الأخرى عليها وهكذا يكون الاحتفال الحقيقي باللغة العربية.


وتابع شفيع الدين ، أنه يجب الاهتمام باللغة العربيةعلى الوجه الأمثل لأنها تعبر عن ضمير الأمة وثقافتها ووجدانها ، مشددًا على أهمية استخدام اللغة العربية في الإعلام والمدارس والجامعات حتى نحافظ على ملامحها وكي لا تندثر مع الوقت .

في سياق متصل ، يحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي للغة العربية، وجاء الاحتفال به بعد قرار الجمعية العامة بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية، ولغات العمل في الأمم المتحدة.

 

وكانت صاحبة الاقتراح المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، ليصدر قرار الجمعية العامة في ديسمبر 1973، باعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.

 

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