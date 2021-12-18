وزير التنمية المحلية يكرم محافظ الوادي الجديد ومسئول مركز المعلومات بالمحافظة

كرم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و نجلاء عبد الرحمن مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التى نظمتها الوزارة لتكريم المحافظات الفائزة في المسابقة التى تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور عدد من المحافظين ونوابهم ورؤساء عدد من اللجان بمجلس النواب.

وقدم الزملوط الشكر لكافة العاملين بالمركز على الجهد المبذول والذي تكلل بحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في أفضل تجربة تنموية والمركز الرابع في أفضل دراسة دعم قرار، مؤكداََ على حرص الدولة على تحفيز وحدات الجهاز الإداري المختلفة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل المسابقة ثلاثة محاور رئيسية هي أفضل تجربة تنموية ناجحة بالمحافظات ، وأفضل دراسة دعم قرار ، وأفضل نظام معلومات.