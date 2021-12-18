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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني سلامة يبدأ الجلسات التحضيرية لمسلسل قلب واحد استعداداً لموسم رمضان المقبل

هاني سلامة وعائشة
هاني سلامة وعائشة

كشف النجم هاني سلامة عن بدء جلساته التحضيرية لمسلسل قلب واحد وذلك للمنافسة في موسم رمضان المقبل .

 

 وبدأ هاني سلامة  قبل أيام أولى جلسات التحضير والعمل على السيناريو مع الكاتب محمود حجاج والمخرج حسن البلاسي، ويشارك في بطولته التونسية عائشة بن أحمد، انتاج محمد محمود عبدالعزيز وريمون مقار.

المسلسل اجتماعي رومانسي، يناقش على هامشه العديد من القضايا المهمة كما اعتاد هاني في أعماله الأخيرة، أن يمزج بين الدراما والواقع الذي نعيشه، ويفضل هاني العمل بطريقة ورشة العمل وان يقترح أفكاراً لتتم إضافتها للسيناريو والحكاية.

يذكر أن آخر مسلسلات هاني كان «بين السما والأرض»، وعرض في 15 حلقة 2021، وشارك في بطولته درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبدالغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل.

 

هاني سلامة يستعيد ذكرياته فى فيلم "السلم والثعبان"

استعاد النجم هانى سلامة، ذكرياته فى فيلم السلم والثعبان، الذى شارك فى بطولته مع الفنانة حلا شيحة والفنان أحمد حلمى، الذى عرض فى دور السينما عام 2001.

 

ونشر هانى سلامة صورة له أثناء فترة تصويره للفيلم عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "حازم السلم والثعبان 2001". 

 

وكانت أحداث الفيلم تدور حول "حازم" الذي قدمه هاني سلامة، و"أحمد" الذي جسده أحمد حلمي الشابان المستهتران الذين لهما العديد من العلاقات النسائية، لكن حياة الأول تتغير بعدما يقابل "ياسمين" والتي جسدتها الفنانة حلا شيحة، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

استعاد الفنان هانى سلامة، ذكريات فيلم "الآخر" الذي شارك في بطولته عام 1999 إخراج يوسف شاهين.

 

ونشر "هانى سلامة"، صورة عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلاً: "آدم الآخر 1999"، لتنال الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

 

فيلم "الآخر"، بطولة الفنانة نبيلة عبيد، والفنان محمود حميدة، هاني سلامة، حنان ترك، أحمد فؤاد سليم، وعمرو سعد، وإخراج يوسف شاهين.

 

يذكر أن آخر أعمال هاني سلامة مسلسل "بين السما والارض" الذي عرض في موسم رمضان الماضي والعمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا والتراجيديا.

 

 

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