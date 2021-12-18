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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من قلب الإسكندرية..رجال تونس وسيدات السنغال يحسمون التأهل لـ بطولة أفريقيا للرجبي

رجال تونس وسيدات
رجال تونس وسيدات السنغال يحسمون التأهل الى بطولة إفريقيا

توج المنتخب التونسي لرجال الرجبي بالميدالية الذهبية ببطولة تصفيات شمال إفريقيا والتي أقيمت على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 17 وحتى 19 ديسمبر الجاري.

وحل "نسور قرطاج" في الصدارة بعد الفوز على المنتخب السنغالي والذي حل ثانيا بنتيجة 10 - 5.

فيما جاء المنتخب المصري في المركز الثالث بعد فوزه على نظيره الليبي بنتيجة 24 - 10

وعلى صعيد السيدات، حصد المنتخب السنغالي ذهبية البطولة بعد فوزه على منتخبي مصر والجزائر، فيما حقق المنتخب المصري المركز الثاني والميدالية الفضية بعد فوزه على نظيره الجزائري.

وحضر ختام البطولة، التونسي خالد جابو رئيس الاتحاد الإفريقي، وحسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي، وصفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمدينة الإسكندرية، والتونسية مها الزاوي مدير البطولة ومسؤولة تنمية الرجبي النسائي، والجزائري عزوز عايب مدير التسويق والاستثمار بالاتحاد الإفريقي للرجبي.

وشارك في البطولة 5 دول مصر وتونس والجزائر والسنغال وليبيا حيث يتنافس 4 منتخبات منهم على مستوى الرجال  هم مصر وتونس والسنغال وليبيا بينما يتنافس علي مستوي السيدات ثلاث منتخبات هي مصر والسنغال والجزائر.

وتعتبر هذه البطولة مؤهلة لبطولة أفريقيا أبريل 2022 والتي بدورها مؤهلة لكأس العالم في جنوب أفريقيا سبتمبر 2022.

الاسكندرية وزارة الشباب والرياضة الاتحاد الافريقي الاتحاد المصري

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