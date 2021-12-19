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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهم بتهديد ربة منزل بنشر فيديوهات تخصها بمدينة نصر..اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس،  اليوم الأحد، محاكمة المتهم بتهديد ربة منزل بنشر فيديوهات وصور خادشة للحياء لنجلتها مقابل التنازل عن دعوى قضائية ضده فى مدينة نصر.  

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، ومصطفى أبو قوره الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور عمر طارق وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة  قيام المتهم «إ.س» بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بتهديد المجنى عليها «ن.ع» كتابة بإفشاء أمور مخدشه بالشرف خاصة بنجلتها «ح.م» بأن أرسل لها رسائل نصية مهددًا إياها بنشر المقاطع والصور المخلة الخاصة بنجلتها عبر الانترنت وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب وهو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.

وأضاف امر الإحالة  قيام المتهم بتهديد المجنى عليها «ن.ع» بإفشاء صور ومقاطع مخلة خاصة بنجلتها قد تحصل عليها بطريق النقل من أحد الأجهزة لحملها على القيام بعمل وهو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.

وأكد أمر الإحالة قيام المتهم بالتسبب عمدًا فى إزعاج المجنى عليها «ح.م» بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية بأن أرسل لها الرسائل محل الاتهام الأول، وسب المجنى عليهما سالفتي الذكر بأن أرسل للأولى رسائل عبر التليفون تحوى عبارات اشتملت سبًا دون إسناد واقعة معينة وقد تضمنت خدشًا للشرف والاعتبار.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه اعتدى على مبادئ القيم الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بأن نشر بإحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا تنتهك خصوصية المجنى عليها «ح.م» دون رضاها.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة محاكمة المتهم تهديد ربة منزل فيديوهات وصور خادشه

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