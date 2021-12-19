كل مشهد بحبه جدا.. ميرهان حسين تكشف كواليس مسلسل «ستات بيت المعادي»

نشرت الفنانة ميرهان حسين ، صورا وفيديوهات لها من كواليس تصوير مسلسل ستات بيت المعادي، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع “ انستجرام ”.

وعلقت ميرهان حسين قائلة " كواليس ستات_بيت_المعادي، أنا بجد اتبسطت جدًا في كل يوم و كل مشهد من تصوير المسلسل ده بحبه جدا و شخصية فاتن حبيتها جدًا و اتمنى انتو كمان تحبوها ".

ومسلسل ستات بيت المعادي هو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي بعنوان Why Women Kill، من ستوديو CBS وهو مكوّن من 12 حلقة، ويتصدر بطولة المسلسل النجوم كندة علوش، إنجي المقدم، تارا عماد، صبري فواز , ميرهان حسن، أحمد وفيق، إنجي كيوان، شريف حافظ، المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت، ومن إخراج محمد سلامة.

بيت المعادي كان من المقرر أن يحمل اسم الستات بتعرف تقتل، وتم تغيره إلى بيت المعادى ، وتبلغ عدد حلقاته 8 حلقة فقط.



