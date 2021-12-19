العروسة بكت.. ماجد المصري يحتفل بـعقد قران ابنته .. صور

احتفل الفنان ماجد المصرى ، بعقد قران ابنته ماهيتاب على مصطفى القاضى ، ونشر عدة صور عبر حسابه بموقع “ انستجرام ”.

وعلق مصطفى القاضى قائلا “ الحمد لله .. كتب الكتاب ”.

ويذكر أن شارك ماجد المصري في مسلسل "الوجه الآخر" الذي يناقش العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلينطبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ،أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

ويجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركةوالدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.