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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرصة لسقوط أمطار على هذه المناطق.. تعرف على طقس السعودية اليوم

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الأحد، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز الوطني في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية؛ تمتد لتشمل الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار؛ قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر الى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية جنوبية شرقية بسرعة 20 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

من جانبه، قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ إن الحرارة عند فجر اليوم الأحد وفي الساعة 6 صباحاً كانت باردة نسبياً إلى باردة على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية، والسماء غائمة جزئياً على معظم المناطق.

وأضاف "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر": "مازالت هناك فرصة أمطار متفاوتة على أجزاءٍ من شمال الشرقية، وما بين حائل والقصيم والكويت".

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